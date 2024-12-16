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Ізраїль атакував російські бази в Сирії (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ізраїль атакував російські бази в Сирії (фото, відео)
Наслідки атаки на російські цілі в Сирії
фото з відкритих джерел

Обстріли були спрямовані на низку військових об'єктів, зокрема системи ППО та склади з ракетами класу «земля-земля»

Ізраїльські військові завдали масштабного удар по російських цілях у сирійському регіоні Тартус, що на узбережжі Середземного моря. Про це повідомляє The Times of Israel.

Повідомляється, що обстріли були спрямовані на низку об'єктів, зокрема системи протиповітряної оборони та склади з ракетами класу «земля-земля».

Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) заявила, що ці атаки є «найпотужнішими ударами в цьому регіоні з початку ізраїльських обстрілів у 2012 році».

Ізраїль атакував російські бази в Сирії (фото, відео) фото 1
Ізраїль атакував російські бази в Сирії (фото, відео) фото 2
Ізраїль атакував російські бази в Сирії (фото, відео) фото 3

Ізраїльська сторона не коментувала інформацію про авіаудари в Сирії.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що його країна повністю знищила військово-морський флот Сирії.

Як відомо, ізраїльська армія вперше за понад півстоліття перетнула кордон Сирії за межами Голанських висот. ЦАХАЛ взяв під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону. Ймовірно, ізраїльтяни також висунули ще кілька місць, важливих контролю над цим районом. Розгортання наземних військ Ізраїлю за межами демілітаризованої зони в Сирії знаменує значний зсув у політиці Тель-Авіва.

Теги: росія Сирія Ізраїль армія військові кордон відео

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