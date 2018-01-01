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    Бої без правил і холодна зброя: як у Києві проходив Нацфест

    Хедлайнер фестивалю - відомий український виконавець - Ярмак
    У неділю, 25 лютого, у Києві відбувся Нацфест. Фестиваль ряснів найрізноманітнішими активностями та лекціями: виставка військової зброї; майстер-класи з основ ножового бою; турнір з ММА; тату-зона; науково-пізнавальні лекції з української історії; численні конкурси та розіграші. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] На захід зібралися
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    Нацфест у столиці
    Нацфест у столиці

    Хедлайнер фестивалю - відомий український виконавець - Ярмак

    У неділю, 25 лютого, у Києві відбувся Нацфест. Фестиваль ряснів найрізноманітнішими активностями та лекціями:

    На захід зібралися близько 150 осіб.

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    Джерело: Информатор

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