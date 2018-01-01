Бої без правил і холодна зброя: як у Києві проходив Нацфест
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Нацфест у столиці
Хедлайнер фестивалю - відомий український виконавець - Ярмак
У неділю, 25 лютого, у Києві відбувся Нацфест. Фестиваль ряснів найрізноманітнішими активностями та лекціями:
- виставка військової зброї;
- майстер-класи з основ ножового бою;
- турнір з ММА;
- тату-зона;
- науково-пізнавальні лекції з української історії;
- численні конкурси та розіграші.
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На захід зібралися близько 150 осіб.
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Джерело: Информатор