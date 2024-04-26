У Києві відкрилась виставка квитів (фото)

У парку Співоче відкрилась весняна виставка квітів

25 квітня на столичному Співочому полі стартувала весняна виставка квітів. Алеї парку прикрасили сотні тисяч квітів різних сортів та видів, серед яких віоли, тюльпани, нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники:

«Тут представлені об'ємні 3D фігури з квітів та рослин, композиції з тюльпанів, а також багато фото локацій та інтерактивних зон дозвілля. Ми подбали про те, щоб кожен відвідувач отримав позитивні емоції, незабутні враження і при цьому зробив внесок у наше спільне майбутнє - у наближення перемоги», – розповів організатор виставки Денис Погорєлко.

Варто зазначити, що проведення виставки спрямовано на допомогу українській армії, адже частина коштів з продажу квитків підуть на ЗСУ.

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