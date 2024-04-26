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У Києві відкрилась виставка квитів (фото)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Києві відкрилась виставка квитів (фото)
Весняний сезон розпочато

У парку Співоче відкрилась весняна виставка квітів

25 квітня на столичному Співочому полі стартувала весняна виставка квітів. Алеї парку прикрасили сотні тисяч квітів різних сортів та видів, серед яких віоли, тюльпани, нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники: 

«Тут представлені об'ємні 3D фігури з квітів та рослин, композиції з тюльпанів, а також багато фото локацій та інтерактивних зон дозвілля. Ми подбали про те, щоб кожен відвідувач отримав позитивні емоції, незабутні враження і при цьому зробив внесок у наше спільне майбутнє - у наближення перемоги», – розповів організатор виставки Денис Погорєлко.

У Києві відкрилась виставка квитів (фото) фото 1
У Києві відкрилась виставка квитів (фото) фото 2

Варто зазначити, що проведення виставки спрямовано на допомогу українській армії, адже частина коштів з продажу квитків підуть на ЗСУ.

8 фото
На весь екран

Локація: парк Співоче (вул. Лаврська, 31) 

Коли: з 25 квітня

Вхід: дорослий – 250 грн; дитячий – 150 грн; вхід військовослужбовцям ЗСУ та людям з інвалідністю I-II категорії безкоштовний. 

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Діє система лояльності. За подробицями звертайтесь в Instagram або у Facebook заходу.

Теги: виставка квіти столиця

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