Фонд держмайна вперше виставив державне підприємство на Печерську на приватизацію

Аукціон відбудеться 23 квітня

Фонд держмайна вперше виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс ДП «Інжексбуд», розташований на бульв. Лесі Українки, 36-В. Про це повідомляє Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву.

Зокрема, до об’єкта приватизації входять:

офісне приміщення загальною площею 62,7 кв. м за адресою: м. Київ, бульв. Лесі Українки, 36-В;

база відпочинку за адресою: Київська обл., Бориспільський район, урочище Млиново, вул. Княжна, 6. База відпочинку складається зі спального корпусу загальною площею 1 746,6 кв. м, їдальні-ангару загальною площею 732 кв. м; 11 будиночків для відпочинку – по 110-120 кв. м кожен.

На балансі підприємства також перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації фото: prozorro.sale

Водночас на балансі підприємства перебувають об’єкти, що не підлягають приватизації. Йдеться про водонапірну башту за адресою: Київська область, Бориспільський район, урочище Млиново, вул. Княжна, 6.

Фонд держмайна вперше виставив на приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс ДП «Інжексбуд» фото: prozorro.sale

Основним видом діяльності державного підприємства відповідно до статуту є комплексне обслуговування об’єктів.

Загальна площа земельних ділянок: 1,7343 га.

Загальна площа будівель та споруд: 4 148,3 кв. м.

Кількість працівників (станом на 31.12.2023): 25 осіб.

Стартова ціна – 6 021 882,34 грн без ПДВ.

Основним видом діяльності державного підприємства відповідно до статуту є комплексне обслуговування об’єктів фото: prozorro.sale

Аукціон відбудеться 23 квітня. Реєстрація на конкурс триває до 22 квітня.

Як повідомлялося, Фонд державного майна цьогоріч планує виставити на приватизацію близько тисячі об’єктів, що відкриває нові можливості для бізнесу.

Раніше Фонд державного майна виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український дім фарфоро-фаянсової промисловості». Частина об'єкта використовується виконавчим комітетом Вишневої міської ради.