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У Києві на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту
Причиною обмеження руху транспорту є початок ремонту
фото з відкритих джерел

Рух вулицею буде частково обмежено на понад місяць

У Києві з 9 квітня до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту – дорожники розпочинають середній ремонт.  Про це повідомив «Київавтодор», передає КМДА. 

«Фахівці замінять дорожнє покриття площею 80 тис. кв. м, відремонтують тротуари, а на пішохідних переходах понизять бордюри та влаштують тактильну плитку», – йдеться у повідомленні.

У Києві з 9 квітня до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту
У Києві з 9 квітня до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту
фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Як зазначає пресслужба, у 2024 році заплановано відновити понад 25 вулиць міста загальною площею 334,3 тис. кв. м.

Як повідомлялося, з 4 до 10 квітня на естакаді між просп. Повітряних сил та вул. Жилянською буде частково обмежено рух транспорту.

Раніше у Києві з 1 квітня на деяких ділянках доріг збільшили дозволену швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. Такі ж правила почали діяти на деяких локаціях міста Дніпро.

До слова, правоохоронці повідомили військовослужбовцю Управління державної охорони України про підозру в умисному вбивстві підлітка на фунікулері.

Теги: Київ дороги Київавтодор КМДА вулиця столиця

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