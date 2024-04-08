У Києві на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту

Рух вулицею буде частково обмежено на понад місяць

У Києві з 9 квітня до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту – дорожники розпочинають середній ремонт. Про це повідомив «Київавтодор», передає КМДА.

«Фахівці замінять дорожнє покриття площею 80 тис. кв. м, відремонтують тротуари, а на пішохідних переходах понизять бордюри та влаштують тактильну плитку», – йдеться у повідомленні.

У Києві з 9 квітня до 31 травня на вулиці Крайня частково обмежать рух транспорту фото: kyivcity.gov.ua/КМДА

Як зазначає пресслужба, у 2024 році заплановано відновити понад 25 вулиць міста загальною площею 334,3 тис. кв. м.

Як повідомлялося, з 4 до 10 квітня на естакаді між просп. Повітряних сил та вул. Жилянською буде частково обмежено рух транспорту.

Раніше у Києві з 1 квітня на деяких ділянках доріг збільшили дозволену швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год. Такі ж правила почали діяти на деяких локаціях міста Дніпро.

До слова, правоохоронці повідомили військовослужбовцю Управління державної охорони України про підозру в умисному вбивстві підлітка на фунікулері.