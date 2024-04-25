Демонтаж Арки дружби народів. Київська влада ухвалила рішення

Після початку повномасштабного вторгнення Київрада ухвалила рішення про перейменування Арки дружби народів

Київ на фінальній стадії декомунізації та дерусифікації обʼєктів

Столична влада не демонтуватиме колишню Арку свободи українського народу, адже «її сенс переосмислено», а простір біля неї «отримає нову концепцію». Про це повідомляє Департамент культури КМДА.

«Витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж Арки свободи українського народу не є сьогодні найнагальнішим питанням. Адже під час воєнного стану місто насамперед спрямовує фінанси на допомогу Збройним силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб столичних мешканців», – йдеться в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Київрада ухвалила рішення про перейменування Арки дружби народів на Арку свободи українського народу. Зокрема, радянську скульптуру двох робітників – символ возз’єднання України та Росії – демонтували у квітні того ж року.

«Після фахового вивчення та консультацій із громадськістю робоча група КМДА з вивчення питань щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР, з публічного простору міста Києва 19 січня цього року прийняла рішення про збереження Арки свободи українського народу», – зазначено в дописі.

Як повідомляє пресслужба КМДА, нині Київ на фінальній стадії декомунізації та дерусифікації обʼєктів.

«Загалом представники столичної влади разом із фахівцями профільних інституцій НАН України, Інституту Національної пам’яті та експертами сформували перелік 297 пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР, що рекомендували до усунення та/або переміщення до спеціально визначених місць зберігання таких об’єктів. З них 95 пам’ятників і понад 200 пам’ятних знаків та елементів оздоблення», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова вважає, що рішення Мінкульту про демонтаж колишньої Арки дружби народів у Києві є поспішним.

Як стало відомо, колишня Арка дружби народів у Києві більше не є памʼяткою, відтак може бути демонтована.

До слова, повідомлялося, що столична влада не планує зносити Арку Свободи українського народу (колишня назва – Арка дружби народів). У КМДА пояснили, що Арка Свободи українського народу є пам’яткою історії місцевого значення. Закон забороняє їх зносити, змінювати чи переносити.

У січні 2024 року робоча група КМДА ухвалила рішення арку зберегти. Там запропонували Міністерству культури зарахувати арку до об’єктів монументального мистецтва. Київська міська рада також не ухвалювала рішень про демонтаж. Тому арка поки що буде. Втім, у КМДА кажуть, що планують знести скульптурну композицію з козаками, що під аркою. За словами депутата Київради Ксенії Семенової, рішення про демонтаж скульптурної композиції вже є. Проте демонтаж ускладнює те, що ця композиція є водночас підпірною стінкою.