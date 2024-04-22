Весна на Співочому. У столичному парку готують сезонну виставку квітів

«Об'ємні фігури та 3D композиції з декоративних рослин, калейдоскоп квітів та яскраві фотозони»

25 квітня на території Печерського ландшафтного парку Співоче стартує весняна виставка квітів. Новий сезон порадує відвідувачів яскравим полотном квітів різних сортів та видів, серед яких віоли, тюльпани, нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники. Сотні тисяч весняних квітів прикрашатимуть алеї та галявини парку.

«Об'ємні фігури та 3D композиції з декоративних рослин, калейдоскоп квітів та яскраві фотозони стануть родзинкою цьогорічної виставки. Ви зможете насолодитися чудовим краєвидом на квіткові поля, зробити яскраві фото, провести час з близькими і, звісно, отримати позитивні враження на весь день», – розповідає організатор виставки Денис Погорєлко.

За його словами, підготовка до весняного сезону ведеться ще з перших місяців зими, а над кожною локацією працюють дизайнери та агрономи. Цьогорічна виставка квітів буде відрізнятися від попередніх, але неодмінно сподобається як дорослим, так і дітям.

Окрім квіткових композицій, у парку будуть представлені інтерактивні зони дозвілля, каруселі, батутна зона та дитяча анімація. Для дорослих передбачені фуд-корти та пікнік зони.

Варто зазначити, що проведення виставки спрямовано на допомогу українській армії, адже частина коштів з продажу квитків підуть на ЗСУ.