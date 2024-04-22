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Весна на Співочому. У столичному парку готують сезонну виставку квітів

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Весна на Співочому. У столичному парку готують сезонну виставку квітів
Виставка квітів на Співочому полі у Києві

«Об'ємні фігури та 3D композиції з декоративних рослин, калейдоскоп квітів та яскраві фотозони»

25 квітня на території Печерського ландшафтного парку Співоче стартує  весняна виставка квітів. Новий сезон порадує відвідувачів яскравим полотном квітів різних сортів та видів, серед яких віоли, тюльпани, нарциси, іриси, крокуси, мускарі та інші багаторічники. Сотні тисяч весняних квітів прикрашатимуть алеї та галявини парку. 

«Об'ємні фігури та 3D композиції з декоративних рослин, калейдоскоп квітів та яскраві фотозони стануть родзинкою цьогорічної виставки. Ви зможете насолодитися чудовим краєвидом на квіткові поля, зробити яскраві фото, провести час з близькими і, звісно, отримати позитивні враження на весь день», – розповідає організатор виставки Денис Погорєлко.

Весна на Співочому. У столичному парку готують сезонну виставку квітів фото 1
Весна на Співочому. У столичному парку готують сезонну виставку квітів фото 2

За його словами, підготовка до весняного сезону ведеться ще з перших місяців зими, а над кожною локацією працюють дизайнери та агрономи. Цьогорічна виставка квітів буде відрізнятися від попередніх, але неодмінно сподобається як дорослим, так і дітям.

Окрім квіткових композицій, у парку будуть представлені інтерактивні зони дозвілля, каруселі, батутна зона та дитяча анімація. Для дорослих передбачені фуд-корти та пікнік зони.

Весна на Співочому. У столичному парку готують сезонну виставку квітів фото 3
Весна на Співочому. У столичному парку готують сезонну виставку квітів фото 4

Варто зазначити, що проведення виставки спрямовано на допомогу українській армії, адже частина коштів з продажу квитків підуть на ЗСУ.

Весна на Співочому. У столичному парку готують сезонну виставку квітів фото 5

Локація: парк Співоче (вул. Лаврська, 31) 

Коли: з 25 квітня

Вхід: дорослий – 250 грн; дитячий – 150 грн; вхід військовослужбовцям ЗСУ та людям з інвалідністю I-II категорії безкоштовний. 

Придбати квитки можна на офіційному сайті або на касі парку Співоче. Діє система лояльності. За подробицями звертайтесь в Instagram або у Facebook заходу.

Теги: виставка квіти парк столиця

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