Загроза наступу на Київ: командувач Сухопутних військ зробив заяву

Сьогодні оборона столиці продовжує нарощуватися та посилюватися

Після повномасштабного російського вторгнення навколо Києва було побудовано сотні кілометрів фортифікацій та створено декілька ліній оборони. Сьогодні ж цей захист продовжує посилюватися. Про це сказав командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону.

Павлюк після повномасштабного вторгнення РФ декілька місяців очолював Київську ОВА, а також рік командував силами оборони Києва.

«За рік на цій посаді ми зробили величезний обсяг роботи. Це близько 1000 кілометрів фортифікацій, три кільця оборони Києва. Дуже посилили Чорнобильський напрямок. Ми зробили все, щоб варіантів раптового заходу противника не було», – наголосив він в ефірі телемарафону.

За словами командувача Сухопутних військ, сьогодні оборона столиці продовжує нарощуватися та посилюватися.

«Уже будуються довгострокові бетонні укріплення. Бо мати такого сусіда – потрібно бути постійно готовим до війни. А від Києва залежить, чи буде існувати Україна, чи не буде», – пояснив Павлюк.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко допускає, що столиця знову може стати мішенню для сухопутних військ Росії.

Також на Київщині триває будівництво фортифікаційних споруд. Нині встановлено вже майже 10 тисяч бетонних пірамід та облаштовано протитанковий рів.

До слова, ветеран Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан вважає, що армія Росії впродовж наступних трьох-чотирьох місяців не здатна наростити достатній потенціал для того, щоб здійснити широкомасштабний наступ на позиції Збройних сил України.

На думку голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала США Чарльза Брауна, побоювання щодо імовірного масштабного весняного наступу російських окупантів на Україну можуть бути перебільшеними.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті. Однак, імовірно, Росія готує новий наступ.