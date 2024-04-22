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Київський фунікулер тимчасово не працює

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Київський фунікулер тимчасово не працює
Фунікулер не працюватиме з 19:00 до 21:00
фото з відкритих джерел

Тимчасове обмеження зумовлене проведенням безпекових заходів

У Києві з 19:00 до 21:00 тимчасово не працюватиме фунікулер. Про це повідомляє «Київпастранс».

Причиною зачинення фунікулера стало проведення безпекових заходів.

«В понеділок, 22 квітня, з 19:00 до 21:00 фунікулер буде зачинений для проведення безпекових заходів», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, «Київпастранс» закликає киян врахувати тимчасове обмеження при плануванні поїздок.

Нагадаємо, у столиці 7 квітня на фунікулері було вбито підлітка. Хлопцю було 16 років. Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом вбивства. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Згодом правоохоронці повідомили військовослужбовцю Управління державної охорони України про підозру в умисному вбивстві підлітка на фунікулері. За даними слідства, ввечері 7 квітня 2024 року на верхній станції столичного фунікулера між підозрюваним та компанією молодиків виник конфлікт. Під час інциденту підозрюваний штовхнув одного із підлітків. Той головою розбив віконне скло та отримав травми у вигляді різаних ран шиї, від яких помер до приїзду лікарів.

До слова, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Він перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави.

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Теги: Київ фунікулер громадський транспорт столиця

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