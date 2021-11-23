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    У столичній мечеті відкрили центр вакцинації (фото)

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    Вакцинація на сьогодні&nbsp;&ndash; найефективніший спосіб вберегти себе від Covid-19 - У столичній мечеті відкрили центр вакцинації (фото)
    Вакцинація на сьогодні – найефективніший спосіб вберегти себе від Covid-19
    фото: МОЗ України

    Щепитися зможуть усі охочі віком від 18 років

    В мечеті Ар-Рахма в Києві відкрили центр вакцинації населення проти Covid-19.

    Як повідомляє МОЗ України, центр вакцинації працюватиме щодня з 9 до 16 години. Вакцинуватися тут зможуть усі охочі віком від 18 років, а також підлітки віком 12+ за наявності в них усіх рутинних щеплень згідно з календарем профілактичних щеплень.

    «Ми робимо усе можливе, щоб кожен житель України міг отримати щеплення та захистити себе й оточуючих від важкого перебігу Covid-19 та смерті. Відкриваючи центр вакцинації в мечеті Ар-Рахма, ми розширюємо можливості для охочих вакцинуватися», – зазначив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда.

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    У столичній мечеті відкрили центр вакцинації (фото)
    У столичній мечеті відкрили центр вакцинації (фото)
    У столичній мечеті відкрили центр вакцинації (фото)
    У столичній мечеті відкрили центр вакцинації (фото)
    фото: МОЗ України

    «Наш пункт вакцинації відкритий не лише для прихожан мечеті. Він працюватиме для всіх бажаючих. Особливо зручно буде для тих людей, які живуть поблизу. Релігія зобов'язує нас зберігати життя та берегти своє здоров'я. Пророк Мухаммад сказав: «Не буде досконалою Віра мусульманина, якщо він не бажає іншим того ж, що бажає собі з добра», – наголосив імам-хатиб мечеті Ар-Рахма шейх Хасан Ахатов.

    Нагадаємо, що вакцинуватися від Covid-19 в Україні можуть також іноземці, які перебувають тут на законних підставах. Процедура вакцинації іноземних громадян така сама, як і для українців.

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    Теги: Київ релігія щеплення вакцинація населення
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    У столичній мечеті відкрили центр вакцинації (фото)