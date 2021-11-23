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    Київські медики провели унікальну експериментальну операцію (відео)

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    Операцію проводили в сертифікованій ветеринарній операційній - Київські медики провели унікальну експериментальну операцію (відео)
    Операцію проводили в сертифікованій ветеринарній операційній
    фото: скріншот із відео

    Медики імплантували свині клапан українського виробництва

    Днями команда Інституту серця Міністерства охорони здоров’я України провела операцію свині з імплантації першого в Україні транскатетерного біологічного клапана, який було розроблено та створено в Україні. Про це повідомляється на сторінці Інституту серця у Facebook.

    «Спільно з вітчизняними виробниками ми розробляємо та проводимо клінічні дослідження українських імплантів, щоб зробити їх доступними для українців. Адже вартість такого клапана, випущеного в іншій країні, перевищує €30 тисяч, що робить їх недоступними для наших пацієнтів», – зазначили медики.

    Операцію проводили в сертифікованій ветеринарній операційній зі збереженням усіх біоетичних норм. Свинка здорова.

    Як повідомлялося, 28 вересня в Інституті серця МОЗ України була проведена друга трансплантація серця дитині в Україні.

    У вересні цього року в Україні вперше пересадили серце 13-річній дитині.

    Теги: Київ медицина лікарня
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    Київські медики провели унікальну експериментальну операцію (відео)