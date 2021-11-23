Київські медики провели унікальну експериментальну операцію (відео)

Медики імплантували свині клапан українського виробництва

Днями команда Інституту серця Міністерства охорони здоров’я України провела операцію свині з імплантації першого в Україні транскатетерного біологічного клапана, який було розроблено та створено в Україні. Про це повідомляється на сторінці Інституту серця у Facebook.

«Спільно з вітчизняними виробниками ми розробляємо та проводимо клінічні дослідження українських імплантів, щоб зробити їх доступними для українців. Адже вартість такого клапана, випущеного в іншій країні, перевищує €30 тисяч, що робить їх недоступними для наших пацієнтів», – зазначили медики.

Операцію проводили в сертифікованій ветеринарній операційній зі збереженням усіх біоетичних норм. Свинка здорова.

Як повідомлялося, 28 вересня в Інституті серця МОЗ України була проведена друга трансплантація серця дитині в Україні.

У вересні цього року в Україні вперше пересадили серце 13-річній дитині.