Глава МОЗ: дві області виходять з «червоної» зони

У двох «червоних» областях повністю стабілізувалися Covid-показники

Станом на 22 листопада у «червоній» зоні перебувають 19 регіонів

У Луганській та Львівській областях стабілізувалися коронавірусні показники, це випливає з даних МОЗ.

За даними Міністерства охорони здоров’я, у Черкаській області тільки один показник не в нормі – коефіцієнт виявлення випадків, в Одеській та Донецькій областях – рівень госпіталізацій. Проте у двох областях «червоної» зони повністю стабілізувалися показники – Львівській та Луганській областях.

Як заявив сьогодні на брифінгу глава МОЗ Віктор Ляшко, Луганська та Львівська області залишають «червону» зону.

За його словами, третій тиждень фіксують тижневе зменшення кількості випадків коронавірусної хвороби та кількості госпіталізованих.

«За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із «червоного» рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання державної комісії із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», – заявив очільник МОЗ.

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Станом на 22 листопада у «червоній» зоні перебувають 19 регіонів:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська.,

Волинська

Черкаська,

Вінницька.

У «помаранчевій» зоні:

Полтавська,

Харківська,

Закарпатська.

До «жовтої» зони віднесено:

Тернопільську,

Кіровоградську,

Чернівецьку області.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 листопада, в Україні зафіксовано 7 464 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

До слова, на Херсонщині поширюється штам Delta+.

Ще Міністерство охорони здоров’я хоче посилити карантинні обмеження у «жовтій» зоні. Так, у регіонах з цим рівнем епіднебезпеки планують ввести повний курс вакцинації як для працівників, так і для відвідувачів закладів.

Також МОЗ порахував, скільки українців, що померли від Covid-19, були не щепленими. А ще МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.