Купівля квартири в новому будинку: як не стати жертвою аферистів
Будьте уважні та нехай ваші мрії про власне житло збуваються!
Сьогодні багато людей надають перевагу купівлі нерухомості саме на «первинці», бо це краща якість житла, свіжі комунікації, облаштована прибудинкова територія та інші беззаперечні переваги.
Але в купівлі житла «з перших рук» у забудовника є своя специфіка. Найважливіший момент – будинок повинен бути зданим в експлуатацію. Тоді відпадає потреба у перевірці земельної ділянки, дозволу на будівельні роботи.
Але ризики залишаються. І для того, аби їх уникнути, підготував для вас простий, але змістовний алгоритм дій.
- Оберіть будинок, в якому ви хочете придбати, а також будинок, в якому плануєте купити квартиру.
- З’ясуйте назву компанії замовника будівництва, забудовників та компанію управління активами.
- В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців перевірте, коли створили ці компанії, якими є розмір статутного фонду, хто їх засновники, які види діяльності вони мають право здійснювати.
- В Єдиному державному реєстрі судових рішень або на веб-порталі Судова влада України дізнайтеся, чи не фігурують там ці компанії.
- У відкритих джерелах промоніторте інформацію про забудовника, генпідрядника та фінансову установу, їх репутацію, реалізовані проекти та можливу причетність до будівельних скандалів.
- Перевірте наявність технічних умов на приєднання будинку до мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення. Ці умови повинні збігатися з проектом будівництва.
- Вимагайте у забудовника висновок експертизи проекту з додатками, де містяться основні зауваження щодо недоліків. Співставте, чи відповідає проект будівництва результатам та чи реалізовані усі ті опції, які задекларував забудовник (паркомісця, благоустрій прибудинкової території, соціальна інфраструктура).
- Дізнайтесь в Реєстрі будівельної діяльності чи введений будинок в експлуатацію. Має бути зареєстрована декларація про готовність або наданий сертифікат прийняття в експлуатацію (залежно від типу складності об’єкта).
- Перевірте чи не скасована реєстрація декларації про прийняття в експлуатацію або видача сертифікату органом держархбудконтролю. Зробіть це, подавши відповідний запит до ДАБІ або до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА (в залежності від складності будівництва).
- Лише після такої ретельної перевірки можна купувати квартиру в новобудові, не наражаючись на небезпеку.
Тож будьте уважні та нехай ваші мрії про власне житло збуваються!
Юрій Тацій, заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА