Купівля квартири в новому будинку: як не стати жертвою аферистів

Сьогодні багато людей надають перевагу купівлі нерухомості саме на «первинці», бо це краща якість житла, свіжі комунікації, облаштована прибудинкова територія та інші беззаперечні переваги.

Але в купівлі житла «з перших рук» у забудовника є своя специфіка. Найважливіший момент – будинок повинен бути зданим в експлуатацію. Тоді відпадає потреба у перевірці земельної ділянки, дозволу на будівельні роботи.

Але ризики залишаються. І для того, аби їх уникнути, підготував для вас простий, але змістовний алгоритм дій.

Оберіть будинок, в якому ви хочете придбати, а також будинок, в якому плануєте купити квартиру.

З’ясуйте назву компанії замовника будівництва, забудовників та компанію управління активами.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців перевірте, коли створили ці компанії, якими є розмір статутного фонду, хто їх засновники, які види діяльності вони мають право здійснювати.

В Єдиному державному реєстрі судових рішень або на веб-порталі Судова влада України дізнайтеся, чи не фігурують там ці компанії.

У відкритих джерелах промоніторте інформацію про забудовника, генпідрядника та фінансову установу, їх репутацію, реалізовані проекти та можливу причетність до будівельних скандалів.

Перевірте наявність технічних умов на приєднання будинку до мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення. Ці умови повинні збігатися з проектом будівництва.

Вимагайте у забудовника висновок експертизи проекту з додатками, де містяться основні зауваження щодо недоліків. Співставте, чи відповідає проект будівництва результатам та чи реалізовані усі ті опції, які задекларував забудовник (паркомісця, благоустрій прибудинкової території, соціальна інфраструктура).

Дізнайтесь в Реєстрі будівельної діяльності чи введений будинок в експлуатацію. Має бути зареєстрована декларація про готовність або наданий сертифікат прийняття в експлуатацію (залежно від типу складності об’єкта).

Перевірте чи не скасована реєстрація декларації про прийняття в експлуатацію або видача сертифікату органом держархбудконтролю. Зробіть це, подавши відповідний запит до ДАБІ або до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА (в залежності від складності будівництва).

Лише після такої ретельної перевірки можна купувати квартиру в новобудові, не наражаючись на небезпеку.

Тож будьте уважні та нехай ваші мрії про власне житло збуваються!

Юрій Тацій, заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА