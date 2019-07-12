На Печерську затримали чоловіка з партією кокаїну на 300 тис. грн



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Затриманим виявився 21-річний житель Сумської області Фото: Нацполіція

У молодика вилучили наркотичну речовину, електронні ваги та фасувальні пакети

У ході реалізації оперативної інформації щодо можливого збуту психотропних речовин працівники управління протидії наркозлочинності столичної поліції на бульварі Лесі Українки затримали молодика з наркотиками. Для встановлення всіх обставин правопорушника доставили до Печерського управління поліції.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, затриманим виявився 21-річний житель Сумської області, який раніше проблем із законом не мав. У нього вилучили речовину, схожу на кокаїн, електронні ваги та фасувальні пакети. Вартість наркотичних засобів за цінами «чорного ринку», становить близько 300 тисяч гривень.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють спільників фігуранта, які можуть бути причетними до виготовлення та розповсюдження наркотиків.

Досудове розслідування триває, збирається доказова база протиправної діяльності чоловіка, тож можлива додаткова правова кваліфікація його дій.

Як повідомлялося, у Голосіївському районі Києва спецпризначенці затримали молодика, який робив закладки наркотиків