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    У Києві спецпризначенці затримали молодика за збут наркотиків через закладки

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    Правоохоронці вилучили у зловмисника понад 50 згортків із розфасованим канабісом - У Києві спецпризначенці затримали молодика за збут наркотиків через закладки
    Правоохоронці вилучили у зловмисника понад 50 згортків із розфасованим канабісом
    Фото: Нацполіція

    Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі

    На вулиці Олега Кошового у Голосіївському районі столиці під час патрулювання працівники полку поліції особливого призначення помітили підозрілого чоловіка, який намагався втекти при їх появі.

    Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група виявила та вилучила із сумки чоловіка 53 поліетиленові пакетики з речовиною зеленого кольору. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    «Ми встановили, що зловмисник, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжки, збував наркотики шляхом так званих закладок», - розповів начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Сергій Бондар.

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    У Києві спецпризначенці затримали молодика за збут наркотиків через закладки
    У Києві спецпризначенці затримали молодика за збут наркотиків через закладки
    У Києві спецпризначенці затримали молодика за збут наркотиків через закладки
    У Києві спецпризначенці затримали молодика за збут наркотиків через закладки

    За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

    «Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна»,- додав Бондар.

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