У Києві спецпризначенці затримали молодика за збут наркотиків через закладки
Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі
На вулиці Олега Кошового у Голосіївському районі столиці під час патрулювання працівники полку поліції особливого призначення помітили підозрілого чоловіка, який намагався втекти при їх появі.
Під час поверхневого огляду слідчо-оперативна група виявила та вилучила із сумки чоловіка 53 поліетиленові пакетики з речовиною зеленого кольору. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
«Ми встановили, що зловмисник, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжки, збував наркотики шляхом так званих закладок», - розповів начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Сергій Бондар.
За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
«Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна»,- додав Бондар.