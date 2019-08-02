Столичний ринок нерухомості. Ціни на житло станом на середину літа-2019 тенденції

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Столична нерухомість фото: electraua.livejournal.com

Найдешевша столична квартира, продана у липні, коштувала $19 тис

У липні 2019 року у столиці України обсяг угод з купівлі-продажу житла склав $25 млн. Це на третину менше, ніж у червні. Про це повідомляє агентство нерухомості «Благовіст».

Третина всіх угод стосувалась квартир вартістю до $50 тис. Це переважно одно- та двокімнатні квартири в Дарницькому та Солом’янському районах столиці.

Найдешевшими квартирами, які продали в липні, були:

Однокімнатна площею 34 кв. м в с. Коцюбинське в новому будинку - $18 тис.

Однокімнатна «гостинка» площею 22 кв. м на вул. Львівській (Святошинський р-н) - $19 тис.

40% операцій купівлі-продажу в липні стосувались квартир та будинків вартістю $50-100 тис. У цій ціновій категорії переважають 2-3-кімнатні квартири. Найдешевшими у цьому сегменті були будинок в Петропавлівській Борщагівці (180 кв. м) та трикімнатна квартира (75 кв. м) на вул. Верховинній (Святошинський р-н), їх купили за $51 тис.

Квартири вартістю $100-250 тис. склали 22% від усіх продаж. В основному це квартири, розташовані в Печерському і Шевченківському районах столиці.

На вул. Великій Васильківській (Голосіївський район) двокімнатну квартиру в новобудові площею 63 кв. м продали за $110 тис.

Чотирикімнатна квартира 126 кв. м на вул. Саперне Поле (Голосіївський район) пішла за $180 тис.

Ближче до центру на вул. Жилянській трикімнатна квартира площею 130 кв. м коштувала $210 тис.

ЖК Taryan Towers (фото: gdevkievezhithorosho.com)

Елітний сегмент

Серед усіх квартир, проданих у Києві минулого місяці, кожна двадцята була дорожче $250 тисяч

Частка сегменту елітної нерухомості в середньому становить 5-7% від усіх угод на ринку нерухомості Києва. Про це повідомляє агентство Park Lane, посилаючись на дані першого півріччя 2019 року.

Найчастіше квартири преміум-класу купують в новобудовах. При цьому ріелтори запевняють, що найбільш цікаві пропозиції в елітних новобудовах швидко знаходять покупців. Однією з причин купівлі такої нерухомості експерти називають інвестування, під здачу в оренду.

Ціни на елітну нерухомість за останні 5 років майже не змінились. У першому півріччі квартири в елітних новобудовах в центрі столиці можна було купити від $1600 за кв. м. У районах, віддалених від центру (включаючи Лівий берег) - від $1400 за кв. м.

Для прикладу, минулого місяця за $255 тис. купили чотирикімнатну квартиру в новому будинку площею 152 кв. м на вул. Парково-Сирецькій (Шевченківський р-н).

В історичних будинках вартість квадратного метра нерухомості стартувала від $1500.

Нежитлові приміщення продавали в центральних районах від $1200 за квадрат. У віддалених від центру (включаючи Лівий берег) - від $800.

Найдорожчим об’єктом у агентства нерухомості «Благовіст» в липні була квартира площею 216 кв. м на вул. Федорова (Голосіївський р-н), яку продали за $600 тис.

На столичному ринку оренди житла спостерігається затишшя (фото: unn.com.ua)

Оренда житла. Затишшя перед осінню?

Найдешевша оренда квартири минулого місяця стала угода з найму «однушки» 35 кв. м на вул. Салютній (Нивки) за 4,5 тис. грн, найдорожчою – апартаменти в центрі Києва за 150 тис. грн

Майже третина всіх столичних квартир, які здають в оренду, - це одно- чи двокімнатні, переважно в Оболонському, Голосіївському, Шевченківському районах, вартість яких до 13 тис. грн на місяць. Такі дані приводить агентство нерухомості «Благовіст».

У цю цінову категорію потрапила і великогабаритна «двушка» на Дніпровській Набережній (Дарницький р-н) площею 82 кв. м, яку здали за 13 тис. грн в місяць.

В діапазоні 13-26 тис. грн популярними були 2-3-кімнатні квартири в Шевченківському та Печерському районах.

У цьому сегменті були і однокімнатні квартири на Солом’янці, і трикімнатні на Печерську.

Так «однушку» площею 47 кв. м здали в оренду на вул. Донця (Солом'янський р-н) за 13 тис. грн за місяць. У цьому ж районі на вул. Кудряшова орендували однокімнатну квартиру площею 64 кв. м за 15,6 тис. грн.

На вул. Мазепи (Печерський р-н) за 23,4 тис грн. орендували трикімнатну квартиру.

За 26 тис. грн на пр. Голосіївському (Голосіївський р-н) орендували двокімнатну квартиру площею 60 кв. м в новобудові.

У ціновому діапазоні вище 26 тис. грн в місяць зазвичай здавали в минулому місяці квартири в Печерському і Шевченківському райони столиці.

На вул. Дарвіна (Печерський р-н) трьокімнатну квартиру площею 96 кв. м орендували за 27,3 тис. грн.

На вул. Шота Руставелі біля НСК «Олімпійський» зняли двокімнатну квартиру площею 60 кв. м за 41,6 тис. грн.

Неподалік від цього об’єкта по вул. Саксаганського здали в оренду великогабаритну чотирикімнатну квартиру площею 240 кв. м за 57,2 тис. грн.

Найдорожчим об’єктом під оренду минулого місяця був офіс на Кловському узвозі площею 250 кв. м, який здали за 169 тис. грн. А серед жилого фонду найдорожчими були апартаменти на вул. Ярославів Вал площею 325 кв. м, які здали за 150,8 тис. грн.

«Главком»