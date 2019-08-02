  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Наука та освіта

    Київ увійшов до глобального рейтингу кращих міст для студентів

    • Розсилка
    <span>Київський національний університет імені Тараса Шевченка</span> - Київ увійшов до глобального рейтингу кращих міст для студентів
    Київський національний університет імені Тараса Шевченка

    Кращий показник Києва — доступність, найгірший — рейтинг університетів

    Британська компанія QS Quacquarelli Symonds випустила нову версію свого щорічного рейтингу кращих міст для студентів.

    Рейтинг складається за кількома критеріями: рейтинг університетів, інтернаціональна різноманітність студентів, рейтинг міста, активність роботодавців, доступність і думка випускників.

    У цьому році Київ посів 118 із 120 — нижче тільки Лестер (Велика Британія) і Мінськ. Кращий показник Києва — доступність, найгірший — рейтинг університетів.

    «Поряд із відомими архітектурними та історичними пам'ятками, Київ вважається одним із найзеленіших міст Європи, із ботанічними садами і різними великими та маленькими парками. У Києві також є різноманітна культурна сцена і нічне життя, з вражаючим вибором театрів на будь-який смак, плюс кінотеатри та виставкові центри», — зазначають автори рейтингу.

    У десятці кращих міст для студентів — Лондон, Токіо, Мельбурн, Мюнхен, Берлін, Монреаль, Париж, Цюрих, Сідней та Сеул.

    У минулому році Київ не увійшов до рейтингу, але тоді у списку було представлено всього 100 міст.

    Київ Париж студенти рейтинг Велика Британія навчання міст Берлін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ