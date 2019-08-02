Київ увійшов до глобального рейтингу кращих міст для студентів



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Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Кращий показник Києва — доступність, найгірший — рейтинг університетів

Британська компанія QS Quacquarelli Symonds випустила нову версію свого щорічного рейтингу кращих міст для студентів.

Рейтинг складається за кількома критеріями: рейтинг університетів, інтернаціональна різноманітність студентів, рейтинг міста, активність роботодавців, доступність і думка випускників.

У цьому році Київ посів 118 із 120 — нижче тільки Лестер (Велика Британія) і Мінськ. Кращий показник Києва — доступність, найгірший — рейтинг університетів.

«Поряд із відомими архітектурними та історичними пам'ятками, Київ вважається одним із найзеленіших міст Європи, із ботанічними садами і різними великими та маленькими парками. У Києві також є різноманітна культурна сцена і нічне життя, з вражаючим вибором театрів на будь-який смак, плюс кінотеатри та виставкові центри», — зазначають автори рейтингу.

У десятці кращих міст для студентів — Лондон, Токіо, Мельбурн, Мюнхен, Берлін, Монреаль, Париж, Цюрих, Сідней та Сеул.

У минулому році Київ не увійшов до рейтингу, але тоді у списку було представлено всього 100 міст.