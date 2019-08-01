На Банковій ошукані вкладники пішли на штурм, ледве не зламавши двері (відео)



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Акція на Банковій у Києві, 1 серпня

До людей вийшов один із співробітників Офісу президента і взяв колективний лист від ошуканих покупців квартир

У четвер, 1 серпня, на Банковій біля Адміністрації президента пройшло два мітинги. Добровольці і родичі політв'язнів вимагали звільнити бранців, а ошукані вкладники просили вирішити їх питання з житлом.

Останні виявилися налаштовані більш радикально. Вони довго просили, щоб до них вийшов президент Володимир Зеленський, а потім вирішили взяти офіс гаранта штурмом, повідомляє Інформатор.

Як кажуть протестувальники, вони є покупцями квартир в 20 житлових комплексах столиці, яких «кинули». Активісти принесли на Банкову каремати і ковдри, сказавши, що будуть тут жити. Коли до них ніхто не вийшов протягом години, натовп кинувся до дверей будівлі. Вони стукали і намагалися відкрити двері, після цього вступили в бійку з поліцією діалогу і нацгвардійцями.

З офісу вийшов представник президента і пообіцяв, що до мітингувальників вийде сам Зеленський або хтось із його найближчого оточення. Після цього активісти заспокоїлися.

Через півгодини до людей вийшов один із співробітників Офісу президента і взяв колективний лист від ошуканих покупців. Але мітингувальники заявили, що вони хочуть потрапити всередину будівлі або, як мінімум, щоб туди зайшов їхній представник.

Отримавши відмову, частина людей вирішили переїхати на вулицю Банкову, розклавши ковдри прямо на асфальті. Вони кажуть, що будуть тут жити, поки не отримають гарантії від Зеленського. Їм потрібно, щоб куплені ними квартири здали в експлуатацію.