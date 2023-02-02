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34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?

Іван Гавриляк
glavcom.ua
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
Якщо клієнт не передає показання, обсяг електроенергії визначається за середньодобовим споживанням
фото: Yasno

Постачальник проводить нарахування відповідно до діючого тарифу та виставляє рахунок

34% киян у грудні не передали показання електролічильників у встановлені терміни. Таким чином, усі вони, у січні отримали рахунки, в яких обсяг спожитої електроенергії визначено за середньодобовим споживанням, а не по факту. Як це впливає на суму, яку клієнти бачать у платіжках, розповідає Yasno.

Єдиною умовою для отримання рахунків за фактично спожиту електроенергію є передача показань електролічильника вчасно і щомісяця – в період за два дні до кінця поточного місяця та по третє число наступного. Тоді оператор системи розподілу, маючи попередні та поточні дані, може чітко розрахувати різницю між ними і відповідно клієнт отримуватиме рахунок за фактично спожиту електроенергію. 

Період передачі для киян стартував у цьому місяці 30 січня і триватиме до 3 лютого. Тобто клієнти мають п’ять днів для такої простої операції: зафіксувати показання електролічильника і передати їх. Після того, як клієнт передає показання, оператор системи розподілу розраховує обсяг споживання та надає ці дані постачальнику. Тоді постачальник проводить нарахування відповідно до діючого тарифу та виставляє рахунок. 

Якщо ж клієнт не передає показання, обсяг електроенергії визначається за середньодобовим споживанням. Такий розрахунок базується на показаннях, які були зафіксовані у минулі періоди. Тому сума у рахунку може бути вищою і не відповідати очікуванням клієнта, навіть якщо через відключення електроенергії його споживання загалом за місяць знизилося. Перерахунок здійснюється у наступному місяці, лише у разі, якщо клієнт передасть показання вчасно. Тоді відповідно переплата, яка існує за попередній місяць буде врахована при оплаті за наступний.

«Клієнти мають зрозуміти, що немає ніякої складної схеми розрахунків. Все дуже просто і ті, хто передають показання вчасно, знають про це і не мають проблем з  сумами до сплати. Потрібно просто передавати показання вчасно. Це питання дисципліни кожного, не більше. Якщо ви забуваєте, коли передавати показання, то у чатботах Yasno у Viber і Telegram, наприклад, можна налаштувати сповіщення і отримувати щомісяця нагадування у день, коли це необхідно зробити», – сказав Сергій Коваленко, генеральний директор Yasno.

Нагадаємо, за консультацією з питань оплати, заборгованості чи переплати за електроенергію слід звертатися до Yasno. Якщо потрібно скоригувати об’єми споживання електроенергії – до оператора системи розподілу, до мереж якого підключений будинок. 

Yasno – бренд, під яким працює група компаній з постачання електроенергії, рішень з енергоефективності та для електромобілів, що надають послуги для 3,5 млн українських сімей та юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України. Три компанії бренда Yasno тричі очолили рейтинг постачальників електроенергії, складений аналітичним центром DiXi Group в рамках проєкту USAID. Yasno прагне забезпечити клієнтам сервіс європейського рівня та розвиває онлайн-обслуговування.

Теги: Київ електроенергія послуги будинок рейтинг

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