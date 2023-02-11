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Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою
За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув'язнення
фото:тАндрій Нєбитов/Facebook

46-річний чоловік розгулював містом зі зброєю  

Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою, вдарив потерпілу і втік. Поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком «сюрпризів». Про це повідомляє очільик поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«9 гранат, пістолет, частини автоматів – саме так нападник і розгулював містом. Бачимо, що цьому 46-річному лиходію бракує не лише чемності, ще й елементарної правосвідомості. Що ж, тепер свою поведінку зловмисник обмірковує в ізоляторі тимчасового тримання», – сказано в повідомленні.

Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою фото 1

За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув'язнення. Подальшу його долю визначить суд.

Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою фото 2

«На жаль, поряд не виявилось нікого, хто б міг заступитись за панянку. Добре, що хоч вчасно подзвонили в поліцію», – додає Нєбитов.

Нагадаємо, Києво-Святошинська окружна прокуратура скеровала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини, який вбив та розчленував свого сина. 

Теги: чоловік пістолет граната Київ прокуратура

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