Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою
46-річний чоловік розгулював містом зі зброєю
Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою, вдарив потерпілу і втік. Поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком «сюрпризів». Про це повідомляє очільик поліції Київської області Андрій Нєбитов.
«9 гранат, пістолет, частини автоматів – саме так нападник і розгулював містом. Бачимо, що цьому 46-річному лиходію бракує не лише чемності, ще й елементарної правосвідомості. Що ж, тепер свою поведінку зловмисник обмірковує в ізоляторі тимчасового тримання», – сказано в повідомленні.
За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув'язнення. Подальшу його долю визначить суд.
«На жаль, поряд не виявилось нікого, хто б міг заступитись за панянку. Добре, що хоч вчасно подзвонили в поліцію», – додає Нєбитов.
Нагадаємо, Києво-Святошинська окружна прокуратура скеровала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини, який вбив та розчленував свого сина.
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