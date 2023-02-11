За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув'язнення

46-річний чоловік розгулював містом зі зброєю

Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою, вдарив потерпілу і втік. Поліцейські встановили негідника та затримали на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком «сюрпризів». Про це повідомляє очільик поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«9 гранат, пістолет, частини автоматів – саме так нападник і розгулював містом. Бачимо, що цьому 46-річному лиходію бракує не лише чемності, ще й елементарної правосвідомості. Що ж, тепер свою поведінку зловмисник обмірковує в ізоляторі тимчасового тримання», – сказано в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув'язнення. Подальшу його долю визначить суд.

«На жаль, поряд не виявилось нікого, хто б міг заступитись за панянку. Добре, що хоч вчасно подзвонили в поліцію», – додає Нєбитов.

Нагадаємо, Києво-Святошинська окружна прокуратура скеровала до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини, який вбив та розчленував свого сина.