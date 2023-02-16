Суд пробачив п’яне кермування оборонцю Києва

Суд дослідив: ДТП сталося під час комендантської години у Києві, коли на вулиці немає людей та інших транспортних засобів

Феміда вважає, що перебування за кермом у нетверезому стані є значно меншою загрозою громадському порядку, ніж небоєздатна позиція військових

Суд звільнив від адміністративного покарання члена добровольчого формування територіальної громади «Деміївка», який захищав Київ від ворожих дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову Голосіївського райсуду Києва від 12 січня.

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За матеріалами справи, вночі 7 жовтня 2022 року оборонець Києва, керуючи автомобілем «Нісан», допустив неуважність під час повороту з проспекту Науки у бік вул. Саперно-Слобідської у Києві та в’їхав у бордюр. Внаслідок зіткнення відірвалося колесо його машини і пошкодило припарковану автівку «Фіат».

Через десять хвилин патрульні за допомогою прилада «Драгер» зафіксували стан алкогольного сп’яніння у порушника правил дорожнього руху. Результат тесту показав 1,84 проміле алкоголю.

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До суду справа надійшла за двома епізодами: стаття 124 Кодексу про адміністративні правопорушення («Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів») і частина 1 статті 130 Кодексу про адміністративні правопорушення («Керування транспортними засобами особами в стані алкогольного сп’яніння»).

Під час допиту порушник визнав вину за ст. 124 КУпАП. Що стосується порушення кермування у стані алкогольного сп’яніння, то, за його словами, з травня 2022 він входить до лав добровольчого формування «Деміївка». Завданнями їх формування є підтримання оборони Києва. Зокрема, добровольці разом із військовослужбовцями заступають на відповідні бойові позиції.

Чоловік розповів, що ввечері 6 жовтня 2022 року йому зателефонувала особа, якій він підпорядковується, і доручила: необхідно замінити зброю в хлопців, котрі стояли на позиціях. Представник добровольчого формування погодився. Але його керівник перепитав, чи зможе він вести авто. Адже під час розмови голос чоловіка видавав, що він вживав спиртне. На що той відповів: у столиці – комендантська година, на вулиці немає інших автомобілів та пішоходів, отже, ризик, що щось трапиться, був мінімальний.

Коли повертався з виконаного завдання , порушник неправильно ввійшов у поворот та потрапив у ДТП. Коли прибули поліціянти, він не зізнався, що пошкодив інший транспортний засіб.

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В цілому чоловік висловив жаль про подію, що сталася. Водночас просив Феміду врахувати, що виконував завдання із забезпечення безпеки у столиці.

Адвокат порушника наполягав на закритті адмінсправи. На думку захисника, правопорушення вчинено у стані крайньої необхідності. Мовляв, його клієнт усував суттєву шкоду (заміна несправної зброї на позиціях, з якої збиваються ворожі безпілотники), що могло призвести до загибелі людей.

Також до матеріалів справи було долучену позитивну характеристику водію «Нісана» і листа з військової частини в підтримку порушника.

У підсумку суд дійшов висновків: доброволець діяв в умовах мінімальних ризиків, зокрема, під час комендантської години на вулиці немає людей та інших транспортних засобів.

«Перебування за кермом у нетверезому стані за вищевказаних обставин є значно меншою загрозою громадському порядку, ніж небоєздатна позиція, де несуть службу військові та прирівняні до них особи і які захищають небо від нападу агресора», – наголосила Феміда.

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Таким чином, за епізодом п’яного керування справу закрито «у зв`язку з вчиненням дії особою в стані крайньої необхідності». Щодо епізоду з порушенням правил дорожнього руху, то адмінпровадження також закрито. Підстава – закінчився термін накладення адміністративного стягнення.