Головна Техно Авто
search button user button menu button

«Київ Цифровий» інтегрувався з «Дією». Кияни зможуть швидше забирати евакуйоване авто

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Київ Цифровий» інтегрувався з «Дією». Кияни зможуть швидше забирати евакуйоване авто
фото ілюстративне

У застосунку «Київ Цифровий» тепер доступний шеринг водійського посвідчення та техпаспорта

Тепер забрати евакуйоване авто буде ще простіше, адже «Київ Цифровий» інтегрувався з «Дією». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Цифрові краші країни обʼєдналися, щоб ви отримували більше зручних держсервісів. У застосунку «Київ Цифровий» тепер доступний шеринг водійського посвідчення та техпаспорта. Це означає, що ви зможете швидше забрати евакуйоване авто», – йдеться в повідомленні.

Після евакуації авто вам надійде push-сповіщення – відкрийте його та клікніть «Отримати автомобіль», додайте водійські документи через «Дію» та вкажіть дату, коли заберете авто, сплатіть штраф та отримайте QR-код для повернення авто.

Щоб надійшло сповіщення, вкажіть номер авто у профілі застосунку «Київ Цифровий». В іншому разі потрібно натиснути на кнопку «К» внизу головного екрана, обрати сервіс «Евакуація», «Перевірити автомобіль» та ввести номер авто.

Раніше, щоб забрати евакуйовану машину, треба було фотографувати документи та очікувати на рішення інспектора. З «Дією» послуга стала майже автоматичною, ще й документи завжди з собою – у смартфоні.

Нагадаємо, Мінцифри підготувало зміни до законів щодо розмитнення авто через «Дію».

Теги: водій Київ автомобіль

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мінцифрипідготували зміни до законодавства, аби розмитнювати авто через «Дію»
Розмитнення авто в «Дії»: Мінцифри підготувало зміни до законів
28 сiчня, 04:55
Минулого року лідеркою була Toyota, але зараз вона втратила свої позиції
Названо найдорожчий автомобільний бренд 2023 року
20 сiчня, 12:02
В Україні з'являться нові автомобільні номери: що зміниться
В Україні з'являться нові автомобільні номери: що зміниться
28 сiчня, 02:18

Авто

«Київ Цифровий» інтегрувався з «Дією». Кияни зможуть швидше забирати евакуйоване авто
«Київ Цифровий» інтегрувався з «Дією». Кияни зможуть швидше забирати евакуйоване авто
Розмитнення авто в «Дії»: Мінцифри підготувало зміни до законів
Розмитнення авто в «Дії»: Мінцифри підготувало зміни до законів
В Україні з'являться нові автомобільні номери: що зміниться
В Україні з'являться нові автомобільні номери: що зміниться
Як обміняти українське посвідчення водія у Польщі: роз’яснення МВС
Як обміняти українське посвідчення водія у Польщі: роз’яснення МВС
Названо найдорожчий автомобільний бренд 2023 року
Названо найдорожчий автомобільний бренд 2023 року
Депутати пропонують заборонити їзду на авто, яке не обладнане зимовими шинами
Депутати пропонують заборонити їзду на авто, яке не обладнане зимовими шинами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
«Хоче кров'ю українців повернути свої землі». Данілов різко відповів президентці Грузії
23K
Розмір виплат деяким пенсіонерам може зменшитись: кого це стосується
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8923
Аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом
6375
Вечірки з наркотиками та ґвалтуванням. Шестеро фігурантів отримали повістки
6258
Трагедія у Краматорську, ракети від США: головне за ніч

Новини

Санкційний зашморг. ЄС може заборонити імпорт урану та алмазів із РФ
Сьогодні, 16:19
Головний прокурор Києва провів новорічну відпустку за кордоном
Сьогодні, 15:49
СБУ повідомила про підозру топменеджеру підприємства олігарха Жеваго
Сьогодні, 10:25
До Києва приїхали президентка Єврокомісії та голова дипломатії ЄС (фото)
Сьогодні, 09:51
Британська розвідка: війна підірвала імідж Росії, як надійного експортера зброї
Сьогодні, 09:22
Оборудки з наданням медичних послуг: збитки державі понад 74 млн грн
Вчора, 22:19

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту