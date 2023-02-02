«Київ Цифровий» інтегрувався з «Дією». Кияни зможуть швидше забирати евакуйоване авто

У застосунку «Київ Цифровий» тепер доступний шеринг водійського посвідчення та техпаспорта

Тепер забрати евакуйоване авто буде ще простіше, адже «Київ Цифровий» інтегрувався з «Дією». Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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«Цифрові краші країни обʼєдналися, щоб ви отримували більше зручних держсервісів. У застосунку «Київ Цифровий» тепер доступний шеринг водійського посвідчення та техпаспорта. Це означає, що ви зможете швидше забрати евакуйоване авто», – йдеться в повідомленні.

Після евакуації авто вам надійде push-сповіщення – відкрийте його та клікніть «Отримати автомобіль», додайте водійські документи через «Дію» та вкажіть дату, коли заберете авто, сплатіть штраф та отримайте QR-код для повернення авто.

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Щоб надійшло сповіщення, вкажіть номер авто у профілі застосунку «Київ Цифровий». В іншому разі потрібно натиснути на кнопку «К» внизу головного екрана, обрати сервіс «Евакуація», «Перевірити автомобіль» та ввести номер авто.

Раніше, щоб забрати евакуйовану машину, треба було фотографувати документи та очікувати на рішення інспектора. З «Дією» послуга стала майже автоматичною, ще й документи завжди з собою – у смартфоні.

Нагадаємо, Мінцифри підготувало зміни до законів щодо розмитнення авто через «Дію».