«Ми йдемо не до батюшок, а до Бога». Кияни пояснили, чому прийшли до ополонки Московського патріархату

Українці відзначили одне з найбільших свят – Хрещення Господнє

«Главком» завітав на пляж Оболонської набережної неподалік Свято-Покровського собору, аби запитати охочих пірнути про свої відчуття та про те, чому вони вирішили зануритися у воду, освячену главою Московської церкви в Україні. Як повідомляв «Главком», серед вірян, які прийшли на службу, традиційно



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Як Московська церква у Києві Водохреще святкувала

Українці відзначили одне з найбільших свят – Хрещення Господнє

«Главком» завітав на пляж Оболонської набережної неподалік Свято-Покровського собору, аби запитати охочих пірнути про свої відчуття та про те, чому вони вирішили зануритися у воду, освячену главою Московської церкви в Україні.

Як повідомляв «Главком», серед вірян, які прийшли на службу, традиційно був помічний олігарх російського походження та народний депутат Вадим Новинський.

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