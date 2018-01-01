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    «Ми йдемо не до батюшок, а до Бога». Кияни пояснили, чому прийшли до ополонки Московського патріархату

    Українці відзначили одне з найбільших свят – Хрещення Господнє
    «Главком» завітав на пляж Оболонської набережної неподалік Свято-Покровського собору, аби запитати охочих пірнути про свої відчуття та про те, чому вони вирішили зануритися у воду, освячену главою Московської церкви в Україні. Як повідомляв «Главком», серед вірян, які прийшли на службу, традиційно
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    Як Московська церква у Києві Водохреще святкувала<a href="/kyiv/photo/vistavka-tatu-ta-piknik-na-morozi-yak-moskovska-cerkva-u-kijevi-vodohreshche-svyatkuvala-467231.html"></a>
    Як Московська церква у Києві Водохреще святкувала

    Українці відзначили одне з найбільших свят – Хрещення Господнє

    «Главком» завітав на пляж Оболонської набережної неподалік Свято-Покровського собору, аби запитати охочих пірнути про свої відчуття та про те, чому вони вирішили зануритися у воду, освячену главою Московської церкви в Україні.

    Як повідомляв «Главком», серед вірян, які прийшли на службу, традиційно був помічний олігарх російського походження та народний депутат Вадим Новинський. 

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