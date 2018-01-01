«Ми йдемо не до батюшок, а до Бога». Кияни пояснили, чому прийшли до ополонки Московського патріархату
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Українці відзначили одне з найбільших свят – Хрещення Господнє
«Главком» завітав на пляж Оболонської набережної неподалік Свято-Покровського собору, аби запитати охочих пірнути про свої відчуття та про те, чому вони вирішили зануритися у воду, освячену главою Московської церкви в Україні.
Як повідомляв «Главком», серед вірян, які прийшли на службу, традиційно був помічний олігарх російського походження та народний депутат Вадим Новинський.
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