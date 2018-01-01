Виставка тату та пікнік на морозі. Як Московська церква у Києві Водохреще святкувала

Свято на Оболонській набережній

19 січня, у день Хрещення Господнього поруч із Покровським собором на Оболонській набережній у Києві відбулося богослужіння. Службу Української православної церкви Московського патріархату очолив митрополит Онуфрій. Серед майже сотні вірян, що прийшли на службі, традиційно був помічений олігарх російського походження та народний

Свято Водохреща у Києві. 19 січня 2018 року

Свято на Оболонській набережній

19 січня, у день Хрещення Господнього поруч із Покровським собором на Оболонській набережній у Києві відбулося богослужіння. Службу Української православної церкви Московського патріархату очолив митрополит Онуфрій.

Серед майже сотні вірян, що прийшли на службі, традиційно був помічений олігарх російського походження та народний депутат Вадим Новинський.

За збігом обставин багато з тих, хто відважився зануритися у Дніпро, прикрасили свої тіла татуюваннями. У окремих випадках ці малюнки по тілу мали язичницький зміст, вкриваючи тіла свастикою і рунами. Також на грудях багатьох вірян висіли масивні хрести.