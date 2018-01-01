На столичній Борщагівці елітний автомобіль влетів у бетонні конструкції транспортної розв'язки

Від спорткару живого місця не залишилося

Сьогодні уночі, на околицях Києва сталася ДТП за участю спортивного автомобілю Porsche Panamera. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «ДТП з постраждалими в Києві на «Колібрісі»: Порш Панамера на високій швидкості вилетів з дороги в коло і стовп. Водій за словами свідків постраждав,