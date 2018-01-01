На столичній Борщагівці елітний автомобіль влетів у бетонні конструкції транспортної розв'язки
- Сьогодні, 09:29
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ДТП на Борщагівці
Від спорткару живого місця не залишилося
Сьогодні уночі, на околицях Києва сталася ДТП за участю спортивного автомобілю Porsche Panamera. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».
«ДТП з постраждалими в Києві на «Колібрісі»: Порш Панамера на високій швидкості вилетів з дороги в коло і стовп. Водій за словами свідків постраждав, проте майже відразу зник з місця», - йдеться у повідомленні.
На місці аварії працює поліція.