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    На столичній Борщагівці елітний автомобіль влетів у бетонні конструкції транспортної розв'язки

    Від спорткару живого місця не залишилося
    Сьогодні уночі, на околицях Києва сталася ДТП за участю спортивного автомобілю Porsche Panamera. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком». «ДТП з постраждалими в Києві на «Колібрісі»: Порш Панамера на високій швидкості вилетів з дороги в коло і стовп. Водій за словами свідків постраждав,
    • Сьогодні, 09:29
    • Розсилка
    ДТП на Борщагівці
    ДТП на Борщагівці

    Від спорткару живого місця не залишилося

    Сьогодні уночі, на околицях Києва сталася ДТП за участю спортивного автомобілю Porsche Panamera. Про це інформує паблік dtp.kiev.ua, повідомляє «Главком».

    «ДТП з постраждалими в Києві на «Колібрісі»: Порш Панамера на високій швидкості вилетів з дороги в коло і стовп. Водій за словами свідків постраждав, проте майже відразу зник з місця», - йдеться у повідомленні.

    На місці аварії працює поліція. 

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