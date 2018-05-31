Під Києвом зняли рекламу відомого спортивного бренду (відео)

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Рекламу бренду Nike знімали в кар'єрі заводу «СБК-Озера»

У кар'єрі під Києвом зняли рекламу всесвітньо відомого спортивного бренду Nike і нью-йоркського дизайнера Метью Вільямса. Про це повідомляє Dazed

Відзначається, що над роликом працював французький візуальний художник і режисер Тібо Греве.

Рекламу опублікувало британське видання Nowness. Виконавчий продюсер ролика — українська студія Family Production.

Рекламу знімали під Києвом, в кар'єрі заводу «СБК-Озера».

«У цьому відео режисер досліджував потенціал руху в різних візуальних вимірах, а також силу і універсальність колекції», - повідомляє видання.

Джерело: УНІАН