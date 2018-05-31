Під Києвом зняли рекламу відомого спортивного бренду (відео)
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Рекламу бренду Nike знімали в кар'єрі заводу «СБК-Озера»
У кар'єрі під Києвом зняли рекламу всесвітньо відомого спортивного бренду Nike і нью-йоркського дизайнера Метью Вільямса. Про це повідомляє Dazed
Відзначається, що над роликом працював французький візуальний художник і режисер Тібо Греве.
Рекламу опублікувало британське видання Nowness. Виконавчий продюсер ролика — українська студія Family Production.
Рекламу знімали під Києвом, в кар'єрі заводу «СБК-Озера».
«У цьому відео режисер досліджував потенціал руху в різних візуальних вимірах, а також силу і універсальність колекції», - повідомляє видання.
Джерело: УНІАН