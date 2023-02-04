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Продавчиня в Обухові надавала копняків нападнику, який вдерся до магазину з палицею (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Продавчиня в Обухові надавала копняків нападнику, який вдерся до магазину з палицею (відео)
скрін з відео

Зловмисник заздалегідь приготував дерев’яну ніжку від стільця, якою спричинив жінці розсічену рану голови

Вчора, 3 лютого, в Обухові на Київщині зловмисник зайшов до приміщення маркету, декілька секунд спостерігав за діями продавчині, а потім раптово почав наносити удари палицею. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

Зазначається, що правопорушник заздалегідь приготував дерев’яну ніжку від стільця, якою спричинив жінці розсічену рану голови.

«Хоробра жінка ні на мить не злякалась нападника, який раптово вдерся в її магазин і кинувся на неї із палицею. За мить забрала дерев’яшку і стусаном вигнала із крамниці», – йдеться в повідомленні.

Поліція вже викрила особу кривдника. Згодом поліцейські затримали 47-річного місцевого жителя.

Проте, порушник не зміг пояснити правоохоронцям свою спонтанну агресію на працівницю магазину. Правоохоронці помістили зловмисника до ізолятору тимчасового тримання. Його подальшу долю визначить суд.

За фактом хуліганства із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень [ч. 4 ст.296 ККУ] слідчі розпочали досудове розслідування. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше п’яний харків’янин із ножем напав на медиків, які рятували його маму.

Теги: Київщина напад магазин

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