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На вокзалі Парижа невідомий напав із ножем на перехожих: є поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На вокзалі Парижа невідомий напав із ножем на перехожих: є поранені
Стрілка затримала поліція
фото з відкритих джерел

Нападник поранив шістьох людей, у тому числі офіцера прикордонної поліції

На Північному вокзалі Парижа невідомий накинувся на людей з ножем, поранивши кількох, перш ніж був затриманим. Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що подія трапилась близько 7 години ранку.

Нападник поранив шістьох, у тому числі офіцера прикордонної поліції. Поліція змушена була відкрити по ньому вогонь.

У зв'язку з інцидентом рух потягів на основних лінях Північного вокзалу призупинили.

На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, нещодавно у Києві зловмисник вдарив 17-річного хлопця ножем у живіт.

У жовтні невідомий увірвався у будинок спікерки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка.

Теги: Париж Франція напад

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