На вокзалі Парижа невідомий напав із ножем на перехожих: є поранені
Нападник поранив шістьох людей, у тому числі офіцера прикордонної поліції
На Північному вокзалі Парижа невідомий накинувся на людей з ножем, поранивши кількох, перш ніж був затриманим. Про це повідомляє Le Figaro.
Зазначається, що подія трапилась близько 7 години ранку.
Нападник поранив шістьох, у тому числі офіцера прикордонної поліції. Поліція змушена була відкрити по ньому вогонь.
У зв'язку з інцидентом рух потягів на основних лінях Північного вокзалу призупинили.
На місці працюють екстрені служби.
Нагадаємо, нещодавно у Києві зловмисник вдарив 17-річного хлопця ножем у живіт.
У жовтні невідомий увірвався у будинок спікерки Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка.
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