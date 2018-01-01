У столиці водії побилися на АЗС. Бійку зафіксували камери відеоспостереження

Нахабство спровокувало агресію

10 лютого 2018 року, близько 20:00, на столичній АЗС, між водіями, які стояли у черзі, сталася бійка. Про це інформує паблік «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком». «БРСМ», що на проспекті Правди, сталася сутичка між водіями. Попередньо, причиною бійки стале те, що один із водіїв вирішив проїхати



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Бійка на столичній АЗС

Нахабство спровокувало агресію

10 лютого 2018 року, близько 20:00, на столичній АЗС, між водіями, які стояли у черзі, сталася бійка.

Про це інформує паблік «Київ.Оперативний», повідомляє «Главком».

«БРСМ», що на проспекті Правди, сталася сутичка між водіями. Попередньо, причиною бійки стале те, що один із водіїв вирішив проїхати «повз чергу», а на зауваження інших водіїв відреагував агресивно, за що й отримав «на горіхи», - йдеться у повідомленні.





Нагадаємо, яму з арматурою на Шулявському мосту у Києві залатали.