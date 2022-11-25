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Зеленський показав Вишгород після ракетної атаки (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський показав Вишгород після ракетної атаки (відео)
Внаслідок російського терору пошкоджено чотириповерховий житловий будинок
Кирило Тимошенко / Telegram

Глава держави: «Разом зможемо пройти цей непростий для нашої країни шлях»

Президент України Володимир Зеленський відвідав Вишгород на Київщині, де від ракетного обстрілу постраждали будинки. Відео наслідків глава держави опублікував у Facebook.

«Вишгород. Пошкоджений чотириповерховий житловий будинок – наслідок російського ракетного терору наших людей. Надаємо всю необхідну допомогу постраждалим мешканцям, зокрема щодо забезпечення їхніх житлових потреб», – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що також побував у «Пунктах незламності», які вже запрацювали у місті.

«Разом зможемо пройти цей непростий для нашої країни шлях. Подолаємо всі виклики і обов'язково переможемо», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 23 листопада у Київській області російські ракети влучили у житловий сектор та інфраструктурні об’єкти. Внаслідок атаки загинули шестеро людей, ще 30 отримали поранення.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

Теги: росія окупанти війна Київщина Володимир Зеленський Україна

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