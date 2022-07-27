Курс долара перевищив позначку в 40 гривень (фотофакт)

Курс долара продовжує рости

Українські обмінники зафіксували курс долара, який перетнув позначку в 40 гривень за долар. Про це свідчать фото з обмінників.

Так, продаж долара становить 41,00 грн, купівля – 40,20 грн за долар. Євро – 41,30 грн продаж та 40,40 грн купівля.

Нагадаємо, підприємець Олексій Давиденко дав пораду українцям у зв’язку із підвищенням офіційного курсу долара до гривні на 25%. Він запропонував не зволікати із покупкою імпортних товарів. Тож якщо планували придбати побутову хімію, косметику, ліки, паливо, побутову техніку – краще буде це зробити прямо зараз.

Як відомо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.