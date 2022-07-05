На конференції в Лугано схвалено сім принципів відновлення України

Україна буде очолювати процес відновлення і втілювати його разом з міжнародними партнерами

Учасники конференції у швейцарському Лугано ухвалили декларацію щодо повоєнного відновлення України. Про це заявив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, повідомляє «Суспільне».

«У Лугано ми почали процес відновлення України. Основа декларації – це 7 принципів. Вони визначають процеси відновлення України, визначають критерії й методи відновлення. Вони підтверджують, що Україна буде стояти на чолі процесу та об'єднують реформи і відновлення, і висловлюють широке зобов’язання міжнародних партнерів у підтримці України на шляху до стійкого відновлення», – сказав він.

Кассіс озвучив Луганські принципи:

1.Партнерство. Україна буде очолювати процес відновлення і втілювати його разом з міжнародними партнерами. Поступи, прогреси і фінансові потоки будуть відстежуватися регулярно.

2.Акцент на реформах. Відновлення, стійкість, тривалість, а також продовження поглиблення реформ є взаємозалежними речами.

3. Транспарентність, прозорість, процес включно з забезпеченням незалежної судової системи, боротьба з корупцією має включати підзвітність.

4. Участь. Процес відновлення не буде централізованим. Він буде засновуватись на демократичній участі, а також в участі місцевих громад і рішень.

5. Взаємодія. Залучення численних зацікавлених сторін. Процес має сприяти участі міжнародних гравців з бізнесу, громадянського суспільства, наукових кіл і місцевих громад.

6. Рівність. Меншини не мають включатися з процесу. Процес має включати всіх і кожного.

7. Стійкість, витривалість, послідовність, відновлення. Реформи не обмежуватимуться інфраструктурою та установами. Вони також охоплюватимуть соціальні, економічні, екологічні аспекти, витримуючи принцип «Побудувати краще ніж було».

Нагадаємо, уряд України презентував Fast Recovery план на конференції в Лугано.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, під час свого виступу на конференції у швейцарському місті Лугано, потролив українських політиків, які виїхали на конференцію до Швейцарії.

Як повідомлялсоя, у швейцарському місті Лугано 4 липня розпочалась конференція з відбудови України після вторгнення Росії. Своє бачення цього процесу має представити й Україна. На заході очікують делегації із 40 країн та кількадесят представників міжнародних організацій.