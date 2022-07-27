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Атака на Миколаїв: Кім повідомив, куди влучили рашисти

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 11:25 glavcom.ua
Атака на Миколаїв: Кім повідомив, куди влучили рашисти
Наслідки рашистської атаки на Миколаївщину
фото з соцмереж

Окупанти обстріляли промислову зону міста 

Сьогодні близько 06:20 Миколаїв знову було обстріляно рашистами. Цю інформацію підтвердив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт», – йдеться в повідомленні.

Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

Крім цього, вночі, 27 липня, орієнтовно о 02:50 обстрілів зазнало селище Весняне Веснянської громади. Внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі. Також пошкоджено біля восьми приватних житлових будинків та дві легкові автівки.

Орієнтовно о 02:00, 27 липня, були обстріли поза межами с. Широке. Постраждалих немає.

Також протягом минулої доби під вогнем опинилися с. Лепетиха та с. Кавказ Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих відсутня. Пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, триває 154-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Донбасі тривають бої.

Читайте також: Три сценарії розвитку війни в Україні від ексглави Пентагона та ЦРУ

 

Теги: окупанти Україна війна росія Миколаївщина Миколаїв

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