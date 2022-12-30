Вони робили нас щасливими. Найкращі спортсмени України 2022 року

Український спорт навіть у рік повномасштабної війни дарував приводи для гордості

2022 рік – найскладніший в історії України. Після 24 лютого життя розділилося на «до» та «після». Російські окупанти намагаються зламати українців, однак ми – нескорена нація, тому це зробити неможливо.

Одним із підтверджень тези нашої незламності є український спорт. Попри війну, відсутність умов для тренувань наші спортсмени гідно представляли Україну на міжнародній арені.

Цей рік був багатий на події у цій сфері: відбулися Зимові Олімпійські та Паралімпійські гри в Пекіні, було проведено Всесвітні ігри (найбільший форум з неолімпійських видів спорту), Мультиспортивний чемпіонат Європи у Мюнхені, Дефлімпійські Ігри; рік завершив Чемпіонат світу з футболу в Катарі. Сподіваємося, що на наступному мундіалі зіграє й українська збірна. Зрештою кожен, хто продовжує тренуватися у цей складний період вже є спортивним героєм.

Обрати десятку найкращих атлетів було складно – українці мали успіхи як в олімпійських, так і в неолімпійських, як у зимових, так і літніх, як в ігрових, так і неігрових видах спорту. Проте справу зроблено, заслуги враховано і десятка найкращих за версією «Главкому» спортсменів 2022 року визначена.