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Олімпійський чемпіон Беленюк розповів, скільки українських спортсменів загинуло на війні

glavcom.ua
Олімпійський чемпіон Беленюк розповів, скільки українських спортсменів загинуло на війні
Понад 100 спортсменів, що входять до Збройних Сил, загинули на цій війні
фото з відкритих джерел

«Все те, що коїться наразі в Україні, не висвітлюється на цьому рівні, щоб весь Міжнародний олімпійський рух знав про нас»

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого загинуло більше ніж 100 спортсменів, які служать у Збройних Силах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк. 

На думку нардепа, українські спортсмени повинні відігравати більшу роль у дипломатичній роботі та розповідати на міжнародних зустрічах представників національних спортивних організацій про звірства рашистів. Також вони мають налагоджувати комунікацію з іноземними медіа. Беленюк підкреслив, що не розуміє, чому цей процес досі не сформований.

«Немає нормальної комунікації. До мене звертаються представники міжнародних засобів масової інформації, які спілкуються безпосередньо з Міжнародним олімпійським комітетом. Не так давно був захід в Кореї, де були присутні представники всіх Національних олімпійських комітетів. І мене питали – а чому не було ваших представників? І взагалі – чому вас не чутно, чому все те, що коїться наразі в Україні, не висвітлюється на цьому рівні, щоб весь Міжнародний олімпійський рух знав про нас? Про ту ж Бучу, де в нас вбивають спортсменів, а вже більше, ніж 100 спортсменів, що входять до Збройних Сил, загинули на цій війні. А я навіть не знав, що відповісти. Спортсмени мають буди своєрідними послами у світі, але цього чомусь немає», –  наголосив Беленюк.

Нагадаємо, Спортивний комітет України запустив сайт-реквієм «Янголи спорту» для вшанування пам'яті загиблих під час війни українських спортсменів. 

Як повідомлялося, Жан Беленюк нещодавно побував у Руанді та ПАР. Він зазначив, що далеко не всі африканці мають уявлення про те, що насправді відбувається в Україні, чим користується російська пропаганда, яка набирає обертів в Африці. Тому треба посилювати співпрацю з міжнародними медіа, дипломатичну роботу щоб руйнувати російські наративи та спростовувати дезінформацію Кремля.

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Теги: спорт Міжнародний олімпійський комітет Жан Беленюк

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