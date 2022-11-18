Олімпійський чемпіон Беленюк розповів, скільки українських спортсменів загинуло на війні

«Все те, що коїться наразі в Україні, не висвітлюється на цьому рівні, щоб весь Міжнародний олімпійський рух знав про нас»

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого загинуло більше ніж 100 спортсменів, які служать у Збройних Силах. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк.

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На думку нардепа, українські спортсмени повинні відігравати більшу роль у дипломатичній роботі та розповідати на міжнародних зустрічах представників національних спортивних організацій про звірства рашистів. Також вони мають налагоджувати комунікацію з іноземними медіа. Беленюк підкреслив, що не розуміє, чому цей процес досі не сформований.

«Немає нормальної комунікації. До мене звертаються представники міжнародних засобів масової інформації, які спілкуються безпосередньо з Міжнародним олімпійським комітетом. Не так давно був захід в Кореї, де були присутні представники всіх Національних олімпійських комітетів. І мене питали – а чому не було ваших представників? І взагалі – чому вас не чутно, чому все те, що коїться наразі в Україні, не висвітлюється на цьому рівні, щоб весь Міжнародний олімпійський рух знав про нас? Про ту ж Бучу, де в нас вбивають спортсменів, а вже більше, ніж 100 спортсменів, що входять до Збройних Сил, загинули на цій війні. А я навіть не знав, що відповісти. Спортсмени мають буди своєрідними послами у світі, але цього чомусь немає», – наголосив Беленюк.

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Нагадаємо, Спортивний комітет України запустив сайт-реквієм «Янголи спорту» для вшанування пам'яті загиблих під час війни українських спортсменів.

Як повідомлялося, Жан Беленюк нещодавно побував у Руанді та ПАР. Він зазначив, що далеко не всі африканці мають уявлення про те, що насправді відбувається в Україні, чим користується російська пропаганда, яка набирає обертів в Африці. Тому треба посилювати співпрацю з міжнародними медіа, дипломатичну роботу щоб руйнувати російські наративи та спростовувати дезінформацію Кремля.