Перша ракетка України Калініна виграла останній тенісний турнір сезону-2022

Українка Калініна перемогла на турнірі WTA у Франції

Наразі Калініна посідає 47-ме місце у світовому рейтингу

Перша ракетка України Ангеліна Калініна стала переможницею тенісного турніру WTA 125 у французькому Ліможі. Про це повідомляє WTA.

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У фіналі Калініна в трьох сетах обіграла представницю Данії Клару Таусон.

25-річна українка посідає 47-ме місце у світовому рейтингу, на турнірі в Ліможі була сіяна п'ятою. 19-річна датчанка – 115-та ракетка світу.

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Гра тривала всі три сети і завершилася з рахунком 6:3, 5:7, 6:4 на користь Калініної.

Цей тріумф став для українки першим у сезоні-2022. Торік вона програла фінал турніру в Будапешті представниці Казахстану Путінцевій. Натомість цьогоріч Калініна показала найкращі результати в кар'єрі на «Ролан Гарросі», Вімблдоні та US Open, діставшись на трьох мейджорах до другого раунду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Всесвітня боксерська асоціація поновила в рейтингах боксерів із Росії та Білорусі.