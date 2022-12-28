Найкращий футболіст року в Україні: результати опитування серед гравців та тренерів
Артем Довбик випередив вінгера «Шахтаря» Михайла Мудрика
Нападник «Дніпра-1» Артем Довбик став найкращим гравцем року за версією опитування «Команди №1», у якому взяли участь гравці та тренери усіх 16 клубів. Про це повідомляє «Главком».
Довбик випередив вінгера «Шахтаря» Михайла Мудрика та півзахисника «Дніпра-1» Олександра Піхальонка, які посіли друге та третє місця відповідно.
Інші позиції в десятці списку виглядають наступним чином:
4. Віталій Буяльський («Динамо»);
5. Віктор Циганков («Динамо»);
6-7. Андрій Цуріков («Олександрія»);
6-7. Ігор Кірюханцев («Зоря»);
8. Олег Данченко («Зоря»);
9. Георгій Судаков («Шахтар»);
10. Микола Матвієнко («Шахтар»).
Раніше сайт «Український футбол» оголосив результати опитування серед тренерів, агентів, функціонерів та журналістів на найкращого гравця 2022 року. Перемогу у номінації здобув вінгер донецького «Шахтаря» Михайло Мудрик.
Нагадаємо, колишній головний тренер київського «Динамо» та збірної України Валерій Лобановський опинився у списку найкращих тренерів в історії.
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