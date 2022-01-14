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    Panasonic скорочує викиди вуглецю та переходить на водень

    нова енергія
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    Крім виробництва електроніки Panasonic займеться будівництвом екологічно чистого майбутнього - Panasonic скорочує викиди вуглецю та переходить на водень

    Крім виробництва електроніки Panasonic займеться будівництвом екологічно чистого майбутнього

    Фото: wikipedia.org

    До 2030 року всі виробничі операції компанії будуть декарбонізовані

    Panasonic Corporation має намір скоротити викиди вуглецю у всіх своїх виробничих операціях до нуля до 2030 року, оскільки вона прагне побудувати стійкіше майбутнє за рахунок підтримки екологічно чистих технологій, таких як водень, – повідомляє H2 View.

    Знаменитий японський виробник побутової техніки та електронних товарів оголосив про запуск програми Panasonic Green Impact, знаменному для компанії зобов'язанню щодо скорочення викидів від бізнес-операцій у ході всього виробничо-збутового ланцюжка.

    «Я вважаю, що водень є одним із найнеобхідніших елементів для досягнення декарбонізації суспільства. Але для досягнення цієї мети потрібна всебічна підтримка бізнесу державою», – сказав голова та головний виконавчий директор Panasonic Europe Джуничі Сузукі.

    «Ми зобов'язуємось скоротити викиди вуглекислого газу у всіх виробничих операціях до 2030 року. Але ми маємо ще великий обсяг викидів, пов'язаний із споживанням електроенергії при виробництві продукції. Тому ми маємо перейти на відновлювані джерела енергії», – сказав у свою чергу генеральний директор Panasonic Group Юкі Ку.

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    Теги: Японія технології водень
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    Panasonic скорочує викиди вуглецю та переходить на водень