Panasonic скорочує викиди вуглецю та переходить на водень

Panasonic скорочує викиди вуглецю та переходить на воденьнова енергія
Крім виробництва електроніки Panasonic займеться будівництвом екологічно чистого майбутнього
До 2030 року всі виробничі операції компанії будуть декарбонізовані
Panasonic Corporation має намір скоротити викиди вуглецю у всіх своїх виробничих операціях до нуля до 2030 року, оскільки вона прагне побудувати стійкіше майбутнє за рахунок підтримки екологічно чистих технологій, таких як водень, – повідомляє H2 View.
Знаменитий японський виробник побутової техніки та електронних товарів оголосив про запуск програми Panasonic Green Impact, знаменному для компанії зобов'язанню щодо скорочення викидів від бізнес-операцій у ході всього виробничо-збутового ланцюжка.
«Я вважаю, що водень є одним із найнеобхідніших елементів для досягнення декарбонізації суспільства. Але для досягнення цієї мети потрібна всебічна підтримка бізнесу державою», – сказав голова та головний виконавчий директор Panasonic Europe Джуничі Сузукі.
«Ми зобов'язуємось скоротити викиди вуглекислого газу у всіх виробничих операціях до 2030 року. Але ми маємо ще великий обсяг викидів, пов'язаний із споживанням електроенергії при виробництві продукції. Тому ми маємо перейти на відновлювані джерела енергії», – сказав у свою чергу генеральний директор Panasonic Group Юкі Ку.
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