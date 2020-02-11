«Декарбонізація економіки»: Мінекоенерго презентувало Концепцію зеленого енергетичного переходу

«Декарбонізація економіки»: Мінекоенерго презентувало Концепцію зеленого енергетичного переходунова енергія
Уряд виділив п’ять головних напрямів «декарбонізації економіки»
Міністерство енергетики та захисту довкілля України презентувало Концепцію зеленого енергетичного переходу. Про це міністерство повідомило у Фейсбуці.
Уряд виділив п’ять основних напрямів «декарбонізації економіки».
Енергоефективність та енергозбереження
Кожна невироблена кВт година, кожна невироблена гігакалорія та інші види неспожитої енергії – це найкращий показник зменшення впливу на довкілля. Енергоефективність та ощадливе використання ресурсів є одним із найголовніших напрямів «зеленого» енергетичного переходу України.
Відновлювані джерела енергії
У 2020 році почав діяти механізм зелених аукціонів, що дозволить значно зменшити вартість чистої енергетики. ВДЕ в поєднанні з підвищенням енергоефективності утворюють найпотужніший інструмент у декарбонізації національних та глобальної економік. До 2050 року в Україні економічно доцільно досягнути 70% частки ВДЕ у виробництві електроенергії (показники не абсолютні та можуть змінюватися).
Поводження з відходами
Впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному та регіональному рівнях, а саме:
- запобігання утворенню, підготовці до повторного використання, видалення, перероблення або впровадження інших видів утилізації відходів;
- переходу до економіки замкненого циклу, зменшення утворення відходів;
- розширення відповідальності виробника та імпортерів продукції;
- підхід самодостатності, самостійна утилізація та видалення власних відходів.
Інноваційне сільське та лісове господарство
Має достатній потенціал для підвищення енергоефективності та переходу на відновлювані джерела енергії.
Що потрібно:
- підвищити енергетичну та ресурсну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
- скоротити до нуля споживання вуглецеємних енергоресурсів і максимізувати використання ВДЕ, щоб цей сектор економіки перейшов на повне самозабезпечення енергетичними ресурсами;
- збільшити стале виробництво біомаси, біопалива та інших ВДЕ для підтримки реалізації «зеленого» переходу в інших секторах економіки;
- лісове господарство відіграє ключову роль у нетехнологічному поглинанні ПГ, відтак держава як основний власник земель лісового фонду має можливість розширити потенціал чистого поглинання та утримання ПГ за рахунок: збільшення площ земель, вкритих лісовою рослинністю, створення нових лісів; сталого ведення лісового господарства, що враховують зміну клімату відповідно до концепції Climate Smart Forestry, підвищення рівня продуктивності та стійкості лісів; зменшення знеліснення, своєчасне відновлення лісів, раціональне розміщення лісів та насаджень, стимулювання заходів із озеленення населених пунктів.
Діджиталізація економічних процесів
Цей тренд трансформації економічних відносин:
- прискорить швидкість економічних та адміністративних процесів;
- дозволить надавати послуги дистанційно;
- полегшуватиме урядування;
- оптимізуватиме переміщення людей та використання транспорту.
Раніше повідомлялося, що Україна і Норвегія обговорили співпрацю у сфері відновлюваної енергетики.