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    «Декарбонізація економіки»: Мінекоенерго презентувало Концепцію зеленого енергетичного переходу

    нова енергія
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    «Декарбонізація економіки»: Мінекоенерго презентувало Концепцію зеленого енергетичного переходу

    Уряд виділив п’ять головних напрямів «декарбонізації економіки»

    Міністерство енергетики та захисту довкілля України презентувало Концепцію зеленого енергетичного переходу. Про це міністерство повідомило у Фейсбуці.

    Уряд виділив п’ять основних напрямів «декарбонізації економіки».

    Енергоефективність та енергозбереження

    Кожна невироблена кВт година, кожна невироблена гігакалорія та інші види неспожитої енергії – це найкращий показник зменшення впливу на довкілля. Енергоефективність та ощадливе використання ресурсів є одним із найголовніших напрямів «зеленого» енергетичного переходу України.

    Відновлювані джерела енергії

    У 2020 році почав діяти механізм зелених аукціонів, що дозволить значно зменшити вартість чистої енергетики. ВДЕ в поєднанні з підвищенням енергоефективності утворюють найпотужніший інструмент у декарбонізації національних та глобальної економік. До 2050 року в Україні економічно доцільно досягнути 70% частки ВДЕ у виробництві електроенергії (показники не абсолютні та можуть змінюватися).

    Поводження з відходами

    Впровадження системного підходу до поводження з відходами на державному та регіональному рівнях, а саме:

    • запобігання утворенню, підготовці до повторного використання, видалення, перероблення або впровадження інших видів утилізації відходів;
    • переходу до економіки замкненого циклу, зменшення утворення відходів;
    • розширення відповідальності виробника та імпортерів продукції;
    • підхід самодостатності, самостійна утилізація та видалення власних відходів.

    Інноваційне сільське та лісове господарство

    Має достатній потенціал для підвищення енергоефективності та переходу на відновлювані джерела енергії.

    Що потрібно:

    • підвищити енергетичну та ресурсну ефективність виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;
    • скоротити до нуля споживання вуглецеємних енергоресурсів і максимізувати використання ВДЕ, щоб цей сектор економіки перейшов на повне самозабезпечення енергетичними ресурсами;
    • збільшити стале виробництво біомаси, біопалива та інших ВДЕ для підтримки реалізації «зеленого» переходу в інших секторах економіки;
    • лісове господарство відіграє ключову роль у нетехнологічному поглинанні ПГ, відтак держава як основний власник земель лісового фонду має можливість розширити потенціал чистого поглинання та утримання ПГ за рахунок: збільшення площ земель, вкритих лісовою рослинністю, створення нових лісів; сталого ведення лісового господарства, що враховують зміну клімату відповідно до концепції Climate Smart Forestry, підвищення рівня продуктивності та стійкості лісів; зменшення знеліснення, своєчасне відновлення лісів, раціональне розміщення лісів та насаджень, стимулювання заходів із озеленення населених пунктів.

    Діджиталізація економічних процесів

    Цей тренд трансформації економічних відносин:

    • прискорить швидкість економічних та адміністративних процесів;
    • дозволить надавати послуги дистанційно;
    • полегшуватиме урядування;
    • оптимізуватиме переміщення людей та використання транспорту.

    Раніше повідомлялося, що Україна і Норвегія обговорили співпрацю у сфері відновлюваної енергетики.

    енергетика Міненерго альтернативна енергетика
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