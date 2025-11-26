Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський

Ринок не має покривати чужі борги: нові правила НКРЕКП правильні й необхідні – голова АСЕУ

Запровадження нових правил, які дозволять відключати непобутових споживачів-неплатників навіть у період судового розгляду, є необхідним кроком для подолання хронічної заборгованості на енергоринку. Про це заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

Він підтвердив, що відповідна постанова НКРЕКП вже ухвалена та набирає чинності з 1 грудня.

«Дивіться, дійсно є така постанова Національної комісії, вона вступає, до речі, в дію з 1 грудня, буквально через декілька днів. Вона стосується тільки непобутових споживачів. Тобто побутових вона не стосується. Якщо побутовий споживач надасть ухвалу суду про відкриття провадження, то він не буде відключений», – пояснив Соколовський.

За його словами, роками накопичені борги окремих підприємств, зокрема водоканалів, потребують системного підходу та участі держави й органів місцевого самоврядування.

«Дійсно, з боргами щось треба робити. Багато-багато років борги накопичуються. Наприклад, є така кампанія “Води Донбасу”, яка має багато-багато років борги і тут мають вирішувати і держави, і місцеві органи влади. І це має спонукати їх… що щось треба робити», – наголосив він.

Соколовський підкреслив, що постачальники та енергетичний ринок не повинні нести збитки через підприємства, які не платять.

«Це погана ситуація, але ж знову ж таки за електроенергію треба платити», – зазначив голова Асоціації.

Він також звернув увагу, що зміни не зачіпають населення: «От цією постановою, повторюся, не регулюється питання побутових споживачів. Тобто побутовий споживач, якщо він звертається до суду, то він і далі зможе отримувати електроенергію».

На думку Соколовського, посилення правил стане стимулом для місцевої влади та керівників комунальних підприємств активніше вирішувати питання заборгованості, а не переносити фінансові ризики на енергоринок.

Теги: НКРЕКП ринок енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Дякую за послідовну та рішучу підтримку з боку народу Нідерландів», – сказав президент України
Україна отримає пакет енергетичної допомоги від Нідерландів
22 листопада, 15:37
Відключення світла 22 листопада 2025 року: графіки
Відключення світла 22 листопада 2025 року: графіки
21 листопада, 18:06
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла
У Києві та області скасовано екстрені відключення світла
20 листопада, 18:02
За словами Гроссі, російські обстріли продовжують завдавати шкоди енергомережі Україні
Хмельницька та Рівненська АЕС два тижні працюють на зниженій потужності – МАГАТЕ
20 листопада, 06:21
Зеленський висловив вдячність уряду Британії та прем'єру Стармеру
Зеленський подякував Британії за енергетичну підтримку України
12 листопада, 22:35
Роботи з повного відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають
Гірничорудна компанія Ferrexpo призупинила роботу через російські удари
10 листопада, 17:29
Експертка наголосила, що тариф «Укренерго» має передбачати повне покриття витрат «Гарпоку» на оплату електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел
Без вирішення проблеми боргів інвестори не вкладатимуться у відновлювальну енергетику – експерт
3 листопада, 16:57
За словами президента, Захід має відповісти на чергову атаку РФ на українську енергетику
Росіяни атакували бомбами Словʼянську ТЕС – Зеленський
30 жовтня, 19:44
Ворог систематично атакує вугільні електростанції, газосховища й підстанції
Bild: Майбутня зима може стати катастрофічною для України
29 жовтня, 20:07

Новини

Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський
Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський
ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії
ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА
Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua