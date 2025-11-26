Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський

Ринок не має покривати чужі борги: нові правила НКРЕКП правильні й необхідні – голова АСЕУ

Запровадження нових правил, які дозволять відключати непобутових споживачів-неплатників навіть у період судового розгляду, є необхідним кроком для подолання хронічної заборгованості на енергоринку. Про це заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський.

Він підтвердив, що відповідна постанова НКРЕКП вже ухвалена та набирає чинності з 1 грудня.

«Дивіться, дійсно є така постанова Національної комісії, вона вступає, до речі, в дію з 1 грудня, буквально через декілька днів. Вона стосується тільки непобутових споживачів. Тобто побутових вона не стосується. Якщо побутовий споживач надасть ухвалу суду про відкриття провадження, то він не буде відключений», – пояснив Соколовський.

За його словами, роками накопичені борги окремих підприємств, зокрема водоканалів, потребують системного підходу та участі держави й органів місцевого самоврядування.

«Дійсно, з боргами щось треба робити. Багато-багато років борги накопичуються. Наприклад, є така кампанія “Води Донбасу”, яка має багато-багато років борги і тут мають вирішувати і держави, і місцеві органи влади. І це має спонукати їх… що щось треба робити», – наголосив він.

Соколовський підкреслив, що постачальники та енергетичний ринок не повинні нести збитки через підприємства, які не платять.

«Це погана ситуація, але ж знову ж таки за електроенергію треба платити», – зазначив голова Асоціації.

Він також звернув увагу, що зміни не зачіпають населення: «От цією постановою, повторюся, не регулюється питання побутових споживачів. Тобто побутовий споживач, якщо він звертається до суду, то він і далі зможе отримувати електроенергію».

На думку Соколовського, посилення правил стане стимулом для місцевої влади та керівників комунальних підприємств активніше вирішувати питання заборгованості, а не переносити фінансові ризики на енергоринок.