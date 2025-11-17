Головна Нова енергія Новини
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
Пільга доступна всім споживачам незалежно від того, чи мають вони власні сонячні панелі
фото: depositphotos.com

Країна виробляє так багато електрики, що не знає, куди її подіти

В Австралії запровадили щоденне «вікно» безкоштовної електроенергії для майже половини населення країни. Причина – рекордний профіцит сонячної генерації, який у денні години перевищує споживання та створює ризики перевантаження енергосистеми. Про це детальніше повідомляє видання The Guardian, передає «Главком».

Як повідомляється, програма охоплює мешканців Нового Південного Уельсу, південно-східного Квінсленду та Південної Австралії – загалом близько 14 млн людей. Для цих домогосподарств щодня діятиме щонайменше три години безкоштовної електроенергії.

Пільга доступна всім споживачам незалежно від того, чи мають вони власні сонячні панелі. За словами урядовців, це допоможе зменшити вечірнє навантаження на мережу та рівномірніше розподілити споживання.

Федеральний уряд офіційно рекомендував австралійцям використовувати безкоштовні години для найзатратніших процесів – від роботи кондиціонерів до зарядки електромобілів. Це дозволить уникнути вимушеного вимкнення сонячних станцій у пікові години, коли генерація перевищує попит.

Міністр клімату та енергетики Кріс Боуен наголосив, що споживачі, які адаптують свій графік під нульовий тариф, отримають пряму економію, а енергосистема стане стабільнішою та дешевшою у довгостроковій перспективі.

Безкоштовні години електроенергії стали не просто тимчасовою антикризовою відповіддю на надлишок денного виробництва, а частиною ширшої енергетичної стратегії Австралії, спрямованої на прискорення «зеленого переходу».

Уряд країни планує, що до 2030 року частка відновлюваних джерел у національному енергобалансі зросте до 82%, а викиди вуглекислого газу скоротяться на 43% у порівнянні з 2005 роком, що стане одним із найвищих показників серед розвинених держав.

Експерти вважають, що профіцит сонячної енергії надалі зростатиме, а зміна моделі споживання стане ключовою для стабільності мережі.

Нагадаємо, що вчені Центру геологічних наук імені Гельмгольца виявили, що області всередині гірських хребтів, де глибокі мантійні породи залягають близько до поверхні, є перспективними місцями для виробництва природного водню.

Між тим, сінгапурський стартап Flint розробила паперові батареї, які обіцяють стати дешевшою, безпечнішою та екологічнішою альтернативою літій-іонним акумуляторам.

Крім того, британські інженери запустили перший у світі двигун, що працює на рідкому азоті. 

