Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат

Верховна Рада наступного тижня розглядатиме зміни до законопроєкту, які дозволять продовжити пільговий імпорт обладнання для вітроелектростанцій у 2026 році. Про це заявив член Комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк.

«Парламент на наступному тижні теж буде, скоріше за все, голосувати зміни до одного законопроєкту для того, щоб у 2026 році надати можливість енергетичним компаніям завозити обладнання по пільговому ввезенню», – сказав він.

Нагорняк підкреслив, що пільги, які діяли у 2024–2025 роках, вже довели свою ефективність: завдяки ним до України завозили вітротурбіни, що дозволяло пришвидшити реалізацію проєктів та зменшити фінансове навантаження на інвесторів у секторі ВДЕ.

«Ми за такий законопроєкт голосували там у попередньому році, і на 2025 рік важливість була, і вітротурбіни завозили… і ми його зараз будемо продовжувати на наступний рік», – зазначив він.

За словами депутата, продовження податкових стимулів саме для вітрової генерації є критично необхідним, оскільки ВЕС здатні забезпечувати країну електроенергією навіть у зимові періоди та вночі, коли навантаження на систему зростає найбільше.

Водночас він наголосив на потребі налагодження координації між парламентом, урядом і державними енергокомпаніями, щоб рішення щодо податкових пільг працювали максимально ефективно.

«Потрібно, щоб вони також чули наші рекомендації. Я сподіваюся, що нам вдасться зараз вибудувати новий ефективний трек», – підкреслив Нагорняк.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація підтримала продовження пільг на енергообладнання, зокрема для ВЕС. На думку бізнеса, це створить передбачувані умови для інвесторів і дозволить пришвидшити будівництво нових вітроелектростанцій.