Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
За словами Нагорняка, продовження податкових стимулів саме для вітрової генерації є критично необхідним
фото: depositphotos.com

Нагорняк підкреслив, що пільги, які діяли у 2024–2025 роках, вже довели свою ефективність

Верховна Рада наступного тижня розглядатиме зміни до законопроєкту, які дозволять продовжити пільговий імпорт обладнання для вітроелектростанцій у 2026 році. Про це заявив член Комітету з питань енергетики та ЖКГ Сергій Нагорняк.

«Парламент на наступному тижні теж буде, скоріше за все, голосувати зміни до одного законопроєкту для того, щоб у 2026 році надати можливість енергетичним компаніям завозити обладнання по пільговому ввезенню», – сказав він.

Нагорняк підкреслив, що пільги, які діяли у 2024–2025 роках, вже довели свою ефективність: завдяки ним до України завозили вітротурбіни, що дозволяло пришвидшити реалізацію проєктів та зменшити фінансове навантаження на інвесторів у секторі ВДЕ.

«Ми за такий законопроєкт голосували там у попередньому році, і на 2025 рік важливість була, і вітротурбіни завозили… і ми його зараз будемо продовжувати на наступний рік», – зазначив він.

За словами депутата, продовження податкових стимулів саме для вітрової генерації є критично необхідним, оскільки ВЕС здатні забезпечувати країну електроенергією навіть у зимові періоди та вночі, коли навантаження на систему зростає найбільше.

Водночас він наголосив на потребі налагодження координації між парламентом, урядом і державними енергокомпаніями, щоб рішення щодо податкових пільг працювали максимально ефективно.

«Потрібно, щоб вони також чули наші рекомендації. Я сподіваюся, що нам вдасться зараз вибудувати новий ефективний трек», – підкреслив Нагорняк.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація підтримала продовження пільг на енергообладнання, зокрема для ВЕС. На думку бізнеса, це створить передбачувані умови для інвесторів і дозволить пришвидшити будівництво нових вітроелектростанцій.

Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА
Податкові пільги для ВЕС – не преференції, а елемент енергетичної безпеки – УВЕА
Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка
Податкові стимули мають поширюватися на вітроенергетику – експертка
Підтримка відновлюваної енергетики має враховувати реальні економічні умови – «Укренерго»
Підтримка відновлюваної енергетики має враховувати реальні економічні умови – «Укренерго»

