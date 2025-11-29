Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Податкові стимули працюють: час поширити їх і на вітроенергетику – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Податкові стимули працюють: час поширити їх і на вітроенергетику – експерт
За словами Соколовського, чинні податкові стимули вже сьогодні суттєво підтримують розвиток сонячної генерації та систем зберігання енергії
фото: depositphotos.com

До пільг на імпорт енергообладнання мають бути додані вітрові турбіни – голова АСЕУ

В Україні триває обговорення розширення податкових стимулів для інвесторів у сфері відновлюваної енергетики, зокрема для тих, хто будує вітрові електростанції. Про це під час ефіру заявив голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський, наголосивши, що такі пільги вже довели свою ефективність і повинні охоплювати весь сектор ВДЕ.

За словами Соколовського, чинні податкові стимули вже сьогодні суттєво підтримують розвиток сонячної генерації та систем зберігання енергії.

«Ситуація така, що зараз на даний момент не оподатковується податком на додану вартість при імпорті фотовольтаїчні модулі і установки зберігання. Це було впроваджено законом в минулому році», – зазначив він.

Він додав, що профільні комітети Верховної Ради вже підтримали продовження цих пільг як мінімум на 2026 рік, і тепер до переліку обладнання, яке може завозитися без ПДВ, планують додати й вітрові турбіни.

«Зараз є законопроєкт Верховної Ради… вони на своїх засіданнях прийняли рішення про продовження цієї пільги як мінімум на 2026 рік. І відповідно до цих фотовольтаїчних модулів та установок зберігання будуть додані вітряні турбіни», – пояснив він.

Таким чином, якщо закон буде ухвалено, у 2026 році імпорт ключового обладнання для ВЕС також здійснюватиметься без ПДВ і відповідних мит, що здешевить реалізацію проєктів і стимулює інвесторів до активнішого будівництва вітроелектростанцій.

Нагадаємо, Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) звернулася до Верховної Ради та Уряду України із проханням якнайшвидше ухвалити законопроєкти №14089 та №14090, що передбачають продовження пільг на імпорт енергетичного обладнання у 2026 році та розширення їхнього переліку.

Читайте також:

Теги: імпорт бізнес пільги енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На балансі «Київміськбуду» перебувають 24 будівельні майданчики та понад 120 будинків різного ступеня готовності
«Київміськбуд» відновлює роботи після кризи: чи варто радіти інвесторам
Вчора, 11:41
Позитивні новини для України зі світу фінансів
Позитивні новини для України зі світу фінансів
27 листопада, 13:48
Компанія отримала нагороди в номінаціях «Best Overall European Storage Project» та «Developer of the Year»
ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії
23 листопада, 14:43
Україна може імпортувати до 1 млрд м³ американського газу через Польщу
Україна може збільшити постачання американського газу через Польщу у 2026 році
21 листопада, 20:02
Американська компанія може придбати активи «Лукойлу» – Reuters
Американська компанія може придбати активи «Лукойлу» – Reuters
18 листопада, 03:32
Україна буде отримувати енергетику як із самої Греції, так і з США через Грецію
Зеленський повідомив, коли Україна розпочне імпорт газу з Греції
16 листопада, 15:34
В Україні загальна ставка ПДВ 20%, а готелі оподатковуються за пільговою ставкою – лише 7% ПДВ
Пільгові 7% ПДВ не зламали схеми: значна частина готельного бізнесу досі працює у тіні, – Гетманцев
3 листопада, 16:33
Попри оновлену угоду з ЄС, Польща зберігає заборону на імпорт української пшениці та кукурудзи
Імпорт української пшениці та кукурудзи. Польща зробила нову заяву
30 жовтня, 13:49
12 листопада Світлана Гринчук подала заяву про відставку з посади міністерки енергетики
Стало відомо, яку зарплату отримувала Світлана Гринчук
18 листопада, 11:14

Новини

Податкові стимули працюють: час поширити їх і на вітроенергетику – експерт
Податкові стимули працюють: час поширити їх і на вітроенергетику – експерт
Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський
Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський
ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії
ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС
Європейська Бізнес Асоціація закликає Раду ухвалити пільги для імпорту енергообладнання зокрема для ВЕС

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua