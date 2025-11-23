Головна Нова енергія Новини
ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії
Компанія отримала нагороди в номінаціях «Best Overall European Storage Project» та «Developer of the Year»
фото: dtek.com.ua

ДТЕК відзначено двома нагородами Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії

Компанію ДТЕК відзначено двома нагородами Energy Storage Awards 2025 за будівництво найбільших в Україні установок зберігання енергії. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

Зазначається, що компанія отримала нагороди в номінаціях «Best Overall European Storage Project» та «Developer of the Year».

«Для нас велика честь отримати ці високі нагороди. Вони є визнанням нашої спільної боротьби за світло. Ми вдячні компанії Fluence та всім нашим партнерам на цьому шляху, а також вдячні Європі за підтримку України в ці складні часи», – зазначив Олег Соловей, заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ.

Нагадаємо, ДТЕК Ріната Ахметова разом із американською Fluence побудував найбільший комплекс установок зберігання енергії в Україні на 200 МВт.

енергетика електроенергія ДТЕК

