Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Частина України може опинитися під водою через глобальне потепління – Greenpeace

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Частина України може опинитися під водою через глобальне потепління – Greenpeace
За різними сценаріями глобального потепління температура зросте від +1,5–2 °C до +4 °C
фото: Уніан (ілюстративне)

Голова правління Greenpeace в Україні: «Вся прибережна територія України частково буде затоплена»

Глобальне потепління загрожує підтопленням багатьом територіям, що розташовані біля морів та океанів. Під загрозою опинилися й деякі прибережні території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління Greenpeace в Україні Євгенію Засядько в коментарі «Телеграфу».

Засядько каже, що існує кілька сценаріїв глобального потепління, у яких температура підніматиметься в діапазоні від +1,5-2°C до в +4°C. Громадська організація «Екодія» ще 2018 року провела дослідження «Вода близько». У рамках дослідження були змодельовані сценарії підтоплення територій України. Зокрема, якщо температура підніметься на чотири градуси, то будуть затоплені мільйони гектарів. На мапі, яку сформували експерти організації, виділені навіть деякі райони Одеси та Бердянська, яким загрожує підтоплення.

Карта можливого підтоплення територій України
Карта можливого підтоплення територій України
фото: «Екодія»

«Вся прибережна територія України частково буде затоплена. Сюди відносяться сільськогосподарські землі, населенні пункти, промислові зони та інші території. Мова про 1168 тис. га - 212 тис. га сільськогосподарських територій та 35 тис. га забудови. Сюди навіть потрапили військові полігони, бо є території, які близькі до моря», – розповіла вона.

Голова правління Greenpeace в Україні додала, що деякі з цих територій наразі окуповані. Засядько вважає, що глобальні кліматичні зміни набудуть вищеописаних масштабів вже з 2100 року. Хоча чимало людей вважало, що кардинальні зміни триватимуть сторіччями.

Посадовиця нагадала, що тема глобального потепління вже давно обговорюються на міжнародному рівні. Так, у 2015 країни підписали Паризьку угоду, де зобов’язалися до 2050 року ужити заходів, щоб не допустити критичних сценаріїв. Однак, фактично людство не змогло виконати ключову деталь угоди і скоротити викиди в атмосферу.

Засядько наголосила, що велику роль в напрямку боротьби з наслідками глобального потепління відіграє США, але голова Білого дому Дональд Трамп вже підписав документ про вихід з Паризької угоди, яка спрямована на боротьбу зі зміною клімату шляхом скорочення викидів парникових газів.

До слова, економічні наслідки зміни клімату можуть бути набагато вищими, ніж передбачалося раніше. Це показало нове дослідження, проведене групою австралійських дослідників. Зокрема йдеться про те, що збільшення глобальної температури на три градуси до кінця століття може призвести до 40% зниження світового ВВП на душу населення.

Читайте також:

Теги: Одеса потоп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учасники акції в Одесі
В Одесі введено нову систему на світлофорах
27 листопада, 08:58
Обвал балкона стався 25 листопада на третьому поверсі будинку на Новосельського, 91
Померла жінка, травмована під час обвалу балкона в Одесі
26 листопада, 14:29
Вибух у Пересипському ТЦК Одеси: з'явилися нові подробиці
Вибух у Пересипському ТЦК Одеси: з'явилися нові подробиці
21 листопада, 17:22
У РФ не могли не знати при плануванні атаки на Ізмаїльський порт
Удар по турецькому танкеру в Ізмаїлі: Росія «передає привіт» Туреччині?
18 листопада, 18:10
Лисак очолив Одеську МВА
Уряд виділив 100 млн грн Одесі на критичні потреби
15 листопада, 13:09
Люди «зависли» на висоті 60 метрів
В Одесі люди застрягли на екстремальному атракціоні заввишки 60 метрів
9 листопада, 18:50
Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували
Атака на Одещину: пошкоджено будинки та газову трубу
9 листопада, 08:56
7 листопада для деяких черг не відключатимуть світло протягом усього дня
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Суд призначив жінці покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі
Суд в Одесі визнав TikTok-відео доказом у справі про підрив обороноздатності
4 листопада, 15:00

Новини

Частина України може опинитися під водою через глобальне потепління – Greenpeace
Частина України може опинитися під водою через глобальне потепління – Greenpeace
Податкові стимули працюють: час поширити їх і на вітроенергетику – експерт
Податкові стимули працюють: час поширити їх і на вітроенергетику – експерт
Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський
Постанова НКРЕКП стимулює неплатників шукати вирішення боргів – Соколовський
ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії
ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?
Одна з країн світу безкоштовно роздає своєму населенню електроенергію. Як це сталося?

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua