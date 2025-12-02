Частина України може опинитися під водою через глобальне потепління – Greenpeace

Голова правління Greenpeace в Україні: «Вся прибережна територія України частково буде затоплена»

Глобальне потепління загрожує підтопленням багатьом територіям, що розташовані біля морів та океанів. Під загрозою опинилися й деякі прибережні території України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову правління Greenpeace в Україні Євгенію Засядько в коментарі «Телеграфу».

Засядько каже, що існує кілька сценаріїв глобального потепління, у яких температура підніматиметься в діапазоні від +1,5-2°C до в +4°C. Громадська організація «Екодія» ще 2018 року провела дослідження «Вода близько». У рамках дослідження були змодельовані сценарії підтоплення територій України. Зокрема, якщо температура підніметься на чотири градуси, то будуть затоплені мільйони гектарів. На мапі, яку сформували експерти організації, виділені навіть деякі райони Одеси та Бердянська, яким загрожує підтоплення.

Карта можливого підтоплення територій України фото: «Екодія»

«Вся прибережна територія України частково буде затоплена. Сюди відносяться сільськогосподарські землі, населенні пункти, промислові зони та інші території. Мова про 1168 тис. га - 212 тис. га сільськогосподарських територій та 35 тис. га забудови. Сюди навіть потрапили військові полігони, бо є території, які близькі до моря», – розповіла вона.

Голова правління Greenpeace в Україні додала, що деякі з цих територій наразі окуповані. Засядько вважає, що глобальні кліматичні зміни набудуть вищеописаних масштабів вже з 2100 року. Хоча чимало людей вважало, що кардинальні зміни триватимуть сторіччями.

Посадовиця нагадала, що тема глобального потепління вже давно обговорюються на міжнародному рівні. Так, у 2015 країни підписали Паризьку угоду, де зобов’язалися до 2050 року ужити заходів, щоб не допустити критичних сценаріїв. Однак, фактично людство не змогло виконати ключову деталь угоди і скоротити викиди в атмосферу.

Засядько наголосила, що велику роль в напрямку боротьби з наслідками глобального потепління відіграє США, але голова Білого дому Дональд Трамп вже підписав документ про вихід з Паризької угоди, яка спрямована на боротьбу зі зміною клімату шляхом скорочення викидів парникових газів.

До слова, економічні наслідки зміни клімату можуть бути набагато вищими, ніж передбачалося раніше. Це показало нове дослідження, проведене групою австралійських дослідників. Зокрема йдеться про те, що збільшення глобальної температури на три градуси до кінця століття може призвести до 40% зниження світового ВВП на душу населення.