Україна і Норвегія обговорили співпрацю у сфері відновлюваної енергетики нова енергія



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В спільну енергоефективність з Україною Норвегія готова вкласти €20 млн

Україна і Норвегія обговорили співпрацю у сфері відновлюваної енергетики та енергозбереження. Про це повідомляється на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

«Відбулися робочі зустрічі заступників Міністра енергетики та захисту довкілля Костянтина Чижика та Олексія Рябчина з Державним секретарем закордонних справ Норвегії паном Аудуном Халворсеном. Сторони обговорили стимулювання відновлюваної енергетики в електроенергетичному комплексі (ВДЕ) та впровадження програм з енергоефективності», - йдеться у повідомленні.

Чижик повідомив, що впродовж останніх років в Україні спостерігається стрімке зростання встановлених потужностей об’єктів з ВДЕ. У порівнянні з минулим роком потужність зросла втричі - на понад 4 ГВт.

«Такий стрімкий розвиток ВДЕ, безумовно, є великим позитивом, але створює низку викликів економічного і технічного характеру, які потребують врегулювання», - підкреслив він.

За його словами, вже ухвалено ключові нормативно-правові акти, що визначають процедуру організації та проведення регулярних аукціонів. Майбутня аукціонна система стимулювання будівництва об'єктів відновлюваної енергетики має бути ефективною, прозорою, зручною для інвесторів та забезпечувати конкуренцію.

Крім того, на підставі положень статті 29 Закону України «Про ринок електричної енергії» Урядом прийнято розроблений Мінекоенерго Порядок проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом, що дозволить стимулювати будівництво нової генерації.

Костянтин Чижик зауважив, що Україна зацікавлена у співробітництві з норвезькою стороною у сфері відновлюваної енергетики, створення промислових потужностей з виробництва устаткування для об’єктів відновлюваної енергетики та залучення інвестицій.

Також обговорювалося продовження співпраці шляхом впровадження програм з енергоефективності, зокрема Ініціативи з питань енергоефективності Норвегія-Україна (NUEE).

Ця Ініціатива є грантовим фінансуванням з боку Норвегії у розмірі 20 мільйонів євро, що покликана:

- збільшити муніципальне фінансування для енергоефективності в громадських будівлях,

- посилити самоврядування в українських муніципалітетах,

- зосередити увагу на сталих практиках закупівель під час реалізації програми.

«Енергоефективність є одним із найважливіших пріоритетів для українського уряду на даний момент. У зв'язку з цим ми дуже вдячні за ініціативу, яка фінансуватиме проекти з енергоефективності по всій Україні», − сказав Рябчин.

NUEE фінансуватиме соціально важливі муніципальні будівлі, дитячі будинки, заклади охорони здоров’я та школи, а також демонстраційні проекти, що будуть корисними для вразливих груп населення. Зокрема, проекти в рамках програми NUEE включатимуть оновлення індивідуальних опалювальних підстанцій, що призведе до значної економії коштів завдяки зменшенню споживання тепла у відповідних будівлях, а також зменшенню викидів СО2.

«Це дозволить як скоротити споживання енергії, так і збільшити термін експлуатації оновлених будівель та заощадити кошти для українських муніципалітетів. Фінансування доступне для проектів по всій Україні, але пріоритетними є Донецький, Луганський регіон та регіон Азовського моря», - резюмували у міністерстві.

Раніше повідомлялося, що Україна до 2050 року може повністю відмовитися від вугільної енергетики.