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    Франція виділила 52 млн євро на покупку водневих поїздів

    нова енергія
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    Водневий електропоїзд Coradia виробництва компанії Alstom &nbsp; - Франція виділила 52 млн євро на покупку водневих поїздів

    Водневий електропоїзд Coradia виробництва компанії Alstom

     

    Фото: alstom.com

    Потяги на водневих паливних елементах вийдуть на маршрут в 2024 році

    Національне товариство залізниць Франції, машинобудівна компанія Alstom і уряд регіону Бургундія – Франш-Конте підписали контракт вартістю 51,9 млн євро на поставку перших трьох поїздів Coradia Polyvalent, які працюють на водневих паливних елементах, – повідомляють Elektrovesti.

    Інноваційні водневі електропоїзди місткістю 220 чоловік приступлять до обслуговування маршруту між Осером i Аваллон в департаменті Йонна в 2024 році.

    Потяги Coradia Polyvalent будуть обладнані гібридною силовою установкою. На електрифікованих ділянках вони будуть отримувати живлення від контактної мережі, а на неелектрифікованих передбачено використання водневих паливних елементів. В останньому випадку електропоїзд може подолати на одному заправленні до 600 км.

    Потяги на платформі Coradia Polyvalent будуть володіти більшою місткістю в порівнянні з поїздами на водневому паливі Coradia iLint, які компанія Alstom вже поставила до Німеччини.

    У жовтні 2020 роки чотири французьких регіону заявили про намір закупити потяги на водневому паливі. Кожен з регіонів отримав по 4 млн євро від уряду країни на розробки в цій галузі. Всього ж уряд Франції має намір виділити на проекти в області водневої енергетики до 7 млрд євро в період до 2030 року.

    Теги: Франція залізниця уряд водень
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