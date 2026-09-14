Україна спростила підключення генерації та систем зберігання енергії до мереж

Нові правила дозволяють окремо визначати потужність на споживання та віддачу електроенергії

Зміни мають спростити розвиток децентралізованої генерації та систем накопичення енергії в Україні

В Україні спростили правила приєднання до електромереж та запровадили нові умови для систем зберігання енергії (BESS). Про це повідомляє Forbes, передає «Главком».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оновила правила приєднання до електромереж. Нова редакція почала діяти з 1 вересня 2026 року.

Як зазначає видання, нові правила мають зробити використання електромереж більш гнучким та створити додаткові можливості для розвитку децентралізованої генерації і систем накопичення енергії.

Зміни також мають допомогти ефективніше балансувати українську енергосистему, яка зазнала значних пошкоджень через російські атаки.

Перехідний період для проєктів систем зберігання енергії діятиме до 1 січня 2027 року. Водночас спрощену процедуру приєднання генерації загалом продовжено до 1 жовтня 2027 року.

Що змінилося

Серед основних нововведень:

Гнучкіше підключення. Під час приєднання враховуватиметься фактична доступна пропускна спроможність мережі у конкретному вузлі.

Окремі ліміти потужності. Тепер окремо визначатиметься потужність на споживання з мережі та потужність на віддачу електроенергії в мережу.

Кілька установок в одній точці. В одній точці приєднання можна буде підключати різні електроустановки, зокрема генеруючі потужності та системи накопичення енергії.

Новий розрахунок плати. Формула враховуватиме одночасне замовлення потужності на відбір та відпуск електроенергії.

Що зміниться для BESS

Для систем зберігання енергії, які вже перебувають на стадії будівництва, передбачили перехідний період.

Проєкти зможуть скористатися старим порядком розрахунку плати за приєднання за середніми ставками, якщо об’єкт буде введений в експлуатацію до 1 січня 2027 року.

Це має забезпечити більшу передбачуваність для вже розпочатих проєктів та дозволити інвесторам продовжувати розвиток систем зберігання енергії без різкої зміни умов під час їх реалізації.

BESS (Battery Energy Storage System) – це батарейна система зберігання електроенергії. Простіше кажучи, BESS накопичує електроенергію, коли її виробляється більше або коли вона дешевша, а потім віддає її в мережу, коли попит зростає або виникає потреба в додатковій потужності. Такі системи допомагають балансувати електроенергетичну систему, зменшувати навантаження на мережу та ефективніше використовувати енергію від сонячних і вітрових електростанцій. До складу BESS зазвичай входять акумуляторні модулі, система керування батареями (BMS), інвертори та обладнання для підключення до електромережі.

Загалом нові правила створюють більш гнучкі умови для підключення генерації та BESS до електромереж і можуть сприяти подальшому розвитку розподіленої енергетики в Україні.

Нагадаємо, що у квітні Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів для її реалізації.

До слова, Кабінет Міністрів затвердив Довгострокову стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.