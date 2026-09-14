Головна Нова енергія Новини
search button user button menu button

Україна спростила підключення генерації та систем зберігання енергії до мереж

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Україна спростила підключення генерації та систем зберігання енергії до мереж
Нові правила дозволяють окремо визначати потужність на споживання та віддачу електроенергії
фото: depositphotos.com

Зміни мають спростити розвиток децентралізованої генерації та систем накопичення енергії в Україні

В Україні спростили правила приєднання до електромереж та запровадили нові умови для систем зберігання енергії (BESS). Про це повідомляє Forbes, передає «Главком».

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оновила правила приєднання до електромереж. Нова редакція почала діяти з 1 вересня 2026 року.

Як зазначає видання, нові правила мають зробити використання електромереж більш гнучким та створити додаткові можливості для розвитку децентралізованої генерації і систем накопичення енергії.

Зміни також мають допомогти ефективніше балансувати українську енергосистему, яка зазнала значних пошкоджень через російські атаки.

Перехідний період для проєктів систем зберігання енергії діятиме до 1 січня 2027 року. Водночас спрощену процедуру приєднання генерації загалом продовжено до 1 жовтня 2027 року.

Що змінилося

Серед основних нововведень:

  • Гнучкіше підключення. Під час приєднання враховуватиметься фактична доступна пропускна спроможність мережі у конкретному вузлі.
  • Окремі ліміти потужності. Тепер окремо визначатиметься потужність на споживання з мережі та потужність на віддачу електроенергії в мережу.
  • Кілька установок в одній точці. В одній точці приєднання можна буде підключати різні електроустановки, зокрема генеруючі потужності та системи накопичення енергії.

Новий розрахунок плати. Формула враховуватиме одночасне замовлення потужності на відбір та відпуск електроенергії.

Що зміниться для BESS

Для систем зберігання енергії, які вже перебувають на стадії будівництва, передбачили перехідний період.

Проєкти зможуть скористатися старим порядком розрахунку плати за приєднання за середніми ставками, якщо об’єкт буде введений в експлуатацію до 1 січня 2027 року.

Це має забезпечити більшу передбачуваність для вже розпочатих проєктів та дозволити інвесторам продовжувати розвиток систем зберігання енергії без різкої зміни умов під час їх реалізації.

BESS (Battery Energy Storage System)це батарейна система зберігання електроенергії. Простіше кажучи, BESS накопичує електроенергію, коли її виробляється більше або коли вона дешевша, а потім віддає її в мережу, коли попит зростає або виникає потреба в додатковій потужності.

Такі системи допомагають балансувати електроенергетичну систему, зменшувати навантаження на мережу та ефективніше використовувати енергію від сонячних і вітрових електростанцій. До складу BESS зазвичай входять акумуляторні модулі, система керування батареями (BMS), інвертори та обладнання для підключення до електромережі.

Загалом нові правила створюють більш гнучкі умови для підключення генерації та BESS до електромереж і можуть сприяти подальшому розвитку розподіленої енергетики в Україні.

Нагадаємо, що у квітні Кабінет міністрів схвалив програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, а також план заходів для її реалізації.

До слова, Кабінет Міністрів затвердив Довгострокову стратегію низьковуглецевого розвитку України до 2050 року.

Читайте також:

Теги: енергетика Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін знайшов нову причину говорити про мир
Путін знайшов нову причину говорити про мир
9 вересня, 11:43
Британський прем'єр пообіцяв непохитну підтримку України
Лондон відповів на застереження Москви через постачання безпілотників Києву: позиція Британії непохитна
18 серпня, 17:20
Путін поставив дедлайн для захоплення Донбасу, якщо ж він провалиться, то імовірність мирних переговорів значно зросте
Мирної угоди з Росією до 2027 року не буде. Розвідка розповіла про плани Кремля
18 серпня, 14:29
Внаслідок ворожої атаки було знищено інноваційний термінал Нової пошти у Києві
The Economist: Атаки РФ завдають серйозної шкоди економіці України
19 серпня, 01:45
Заїхати в будинок вдалося лише після двох місяців важких відновлювальних робіт
Переселенець купив на виплату занедбаний будинок за $5 тисяч та зумів відновити його
30 серпня, 18:00
Керівник науково-дослідного центру Пенітенціарної академії України Андрій Галай розповів про портрет колаборанта
Дослідження показало, що насправді штовхає людей до колабораціонізму
3 вересня, 12:21
Інформації про постраждалих немає
Окупанти пошкодили склад і підприємство на Київщині
7 вересня, 19:58
Окремо сторони обговорили співпрацю у сфері безпілотників
Канада долучиться до антибалістичної програми Freyja та готує Drone Deal – Зеленський
10 вересня, 20:39
Олешки мали такий вигляд у березні 2026 року
«Люди знервовані, тому що їсти немає». Що наразі відомо про гуманітарну блокаду окупованих Олешок
11 вересня, 18:54

Новини

Україна спростила підключення генерації та систем зберігання енергії до мереж
Україна спростила підключення генерації та систем зберігання енергії до мереж
Інвестори бояться повторення історії з боргами у відновлюваній енергетиці – УВЕА
Інвестори бояться повторення історії з боргами у відновлюваній енергетиці – УВЕА
Глобальне потепління перевищить 1,5°C – прогноз ООН
Глобальне потепління перевищить 1,5°C – прогноз ООН
Європа встановила рекорд за накопиченням енергії: Україна – серед лідерів
Європа встановила рекорд за накопиченням енергії: Україна – серед лідерів
Сонце і вітер витісняють газ: Європа входить у нову енергетичну еру
Сонце і вітер витісняють газ: Європа входить у нову енергетичну еру
Найбільший у світі електролітак вперше злетів у небо
Найбільший у світі електролітак вперше злетів у небо

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua