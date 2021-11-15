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    У Кореї відкрита найбільша у світі електростанція на водневих елементах

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    У водневої електростанції Shinincheon Bitdream &ndash; 134 паливних елементів - У Кореї відкрита найбільша у світі електростанція на водневих елементах

    У водневої електростанції Shinincheon Bitdream – 134 паливних елементів

    Фото: Doosan Fuel Cell

    Вартість інноваційного енергетичного підприємства – $292 млн

    У місті Інчхон Південної Кореї завершено будівництво електростанції на водневих паливних елементах Shinincheon Bitdream, яка забезпечуватиме екологічно чистою електроенергією 250 тис. домогосподарств та обігріватиме – ще 44 тис., – повідомляє H2 View.

    Китайська компанія Doosan Fuel Cell, яка відповідає за будівництво, запуск та експлуатацію Shinincheon Bitdream заявила, що цей об'єкт є найбільшою у світі електростанцією такого роду. На ній встановлено 134 паливних елементів потужністю 440 кВт, загальна потужність виробітку електроенергії складе 78,96 МВт.

    Електростанція будувалася з 2017 року, її вартість становила $292 млн. Для постачання об'єкту екологічно чистим воднем неподалік Shinincheon Bitdream компанія SK E&S побудує завод з виробництва зрідженого водню із запланованими потужностями 30 тис. тонн палива щорічно. Початок поставок намічено на 2023 рік.

    З березня 2021 року в Південній Кореї розпочали реалізацію ще одного подібного енергетичного проекту. У місті Хвасон (30 км від Сеула) до 2024 року передбачається побудувати електростанцію на водневих паливних елементах потужністю 80 МВт. Тобто Shinincheon Bitdream пробуде найбільшою у світі водневою електростанцією недовго.

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    Теги: Південна Корея будівництво електроенергія завод водень
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    У Кореї відкрита найбільша у світі електростанція на водневих елементах