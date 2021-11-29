  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус
    Новини

    Для компанії Shell розроблено малогабаритну водневу електростанцію

    нова енергія
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мобільна воднева електростанція від компанії Proton Motor - Для компанії Shell розроблено малогабаритну водневу електростанцію

    Мобільна воднева електростанція від компанії Proton Motor

    Фото: elektrovesti.net

    Все обладнання розміщено у контейнері завдовжки шість метрів

    Німецька компанія Proton Motor та австрійський експерт з акумуляторних батарей Xelectrix Power розробили гібридну систему HyShelter-240, яка об'єднує водневі паливні елементи та акумулятори. Замовником виступила компанія Shell New Energies, дочірнє підприємство нафтогазового концерну Shell, – повідомляють Elektrovesti.

    Гібридна система HyShelter-240 – по суті автономна мобільна воднева електростанція, яка виконує функції енергопостачання. Все обладнання розміщено у контейнері завдовжки шість метрів, система може транспортуватися на причепі вантажного автомобіля.

    До складу HyShelter-240, яка не вимагає підключення до електричної мережі, включено три системи паливних елементів PM Frame S43 від компанії Proton Motor, потужність кожної з яких становить 43 кВт. Акумуляторна батарея використовується для покриття пікових навантажень та дозволяє довести потужність електростанції до 240 кВт.

    Водневі паливні елементи PM Frame S43 можуть працювати окремо або разом, що дозволяє регулювати потужність пристрою в діапазоні від 6 кВт до 240 кВт.

    Інноваційну водневу електростанцію можна використовувати для електропостачання центрів обробки даних, комунальних служб, лікарень та інших об'єктів як альтернативу дизельним генераторам.

    Читайте також:

    Теги: Німеччина електроенергія водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Для компанії Shell розроблено малогабаритну водневу електростанцію