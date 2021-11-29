Для компанії Shell розроблено малогабаритну водневу електростанцію

Все обладнання розміщено у контейнері завдовжки шість метрів

Німецька компанія Proton Motor та австрійський експерт з акумуляторних батарей Xelectrix Power розробили гібридну систему HyShelter-240, яка об'єднує водневі паливні елементи та акумулятори. Замовником виступила компанія Shell New Energies, дочірнє підприємство нафтогазового концерну Shell, – повідомляють Elektrovesti.

Гібридна система HyShelter-240 – по суті автономна мобільна воднева електростанція, яка виконує функції енергопостачання. Все обладнання розміщено у контейнері завдовжки шість метрів, система може транспортуватися на причепі вантажного автомобіля.

До складу HyShelter-240, яка не вимагає підключення до електричної мережі, включено три системи паливних елементів PM Frame S43 від компанії Proton Motor, потужність кожної з яких становить 43 кВт. Акумуляторна батарея використовується для покриття пікових навантажень та дозволяє довести потужність електростанції до 240 кВт.

Водневі паливні елементи PM Frame S43 можуть працювати окремо або разом, що дозволяє регулювати потужність пристрою в діапазоні від 6 кВт до 240 кВт.

Інноваційну водневу електростанцію можна використовувати для електропостачання центрів обробки даних, комунальних служб, лікарень та інших об'єктів як альтернативу дизельним генераторам.